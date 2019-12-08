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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
08.12.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

Suçüstü yakalanmıştı! Tutuklandı

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Suçüstü yakalanmıştı! Tutuklandı

Aksaray'da hırsızlık için girdiği evin bahçesinde polis tarafından yakalanan Murat S. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Murat S., hırsızlık için girdiği evden bir miktar para, kol saati ve kurusıkı tabanca aldı. Çevre sakinleri, Murat S.'yi fark edip polise haber verdi. Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Murat S., evin bahçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan Murat S.'nin daha önce 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Murat S., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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