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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
24.10.2019 - 09:01, Son Güncelleme:

Suçüstü yakalandılar! İstanbul'da büyük vurgun

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr

Milli İstihbarat Teşkilatı’na işe alma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran bir çete, Jandarma tarafından yakalandı. Dolandırdığı 58 kişiden bir milyon lira vurgun yaptığı öğrenilen çete üyesi 5 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalar sonucunda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan bir çeteyi takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların mağdurları ‘Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız’ diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.

Jandarma yaptığı takip sonucunda elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiğinin tespit edilerek, suç örgütünün 58 mağduru bu yolla dolandırdığı ve yaklaşık bir milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.   

ÇETE SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda, mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.’nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı bilgisine ulaştı.

O.K.’yi yakın takibe alan Jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı.

Örgüt üyesi diğer dört şahıs ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde bulunan toplam altı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.

Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fırat Alkaç
Fırat Alkaç
falkac@hurriyet.com.tr
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