Suçüstü yakalandılar! İstanbul'da büyük vurgun
Milli İstihbarat Teşkilatı’na işe alma vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran bir çete, Jandarma tarafından yakalandı. Dolandırdığı 58 kişiden bir milyon lira vurgun yaptığı öğrenilen çete üyesi 5 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmalar sonucunda kendilerini MİT görevlisi olarak tanıtan bir çeteyi takibe aldı.
Yapılan çalışmalarda şüpheli şahısların mağdurları ‘Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız’ diyerek dolandırdığı ve harç parası, sağlık raporu, kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde mağdurlardan yüklü miktarda para aldıkları tespit edildi.
Jandarma yaptığı takip sonucunda elden ve bankalar üzerinden yapılan para trafiğinin tespit edilerek, suç örgütünün 58 mağduru bu yolla dolandırdığı ve yaklaşık bir milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.
ÇETE SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Jandarma ekipleri teknik ve fiziki takip sonucunda, mağdurlara kendini sözde MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan örgüt lideri O.K.’nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağı bilgisine ulaştı.
O.K.’yi yakın takibe alan Jandarma ekipleri örgüt liderini bir alışveriş merkezinde mağdurdan para alırken suçüstü yakaladı.
Örgüt üyesi diğer dört şahıs ise Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer ilçelerinde bulunan toplam altı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon ile yakalandı.
Yakalanan beş şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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