Suçüstü yakalandılar
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, konteyner ev hırsızlarını suçüstü yakaladı.
Yenimahalle ilçesi Karacakaya Mahallesi Küme Evleri mevkisinden gelen konteyner ev hırsızlığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri harekete geçti
Olay yerine giden ekipler, E.A, İ.A ve K.K isimli şüphelileri, bir hobi bahçesindeki M.D'ye ait konteyner evi vince yükledikleri sırada suçüstü yakaladı.
İfade işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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