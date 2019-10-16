Suçüstü yakalandılar
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 8 kişi suçüstü yakalandı.
Çavdır ilçesine bağlı Bölmepınar köyü Asarlık mevkisinde izinsiz kazı yapılacağı ihbarı alan jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda H.A., E.A., A.A., D.Ç., Ö.Ç., İ.A., N.A. ve H.Z.Y. isimli kişileri kaçak kazı yapmakta kullandıkları 3 kazma, kırıcı delici matkap, jeneratör ve 28 adet muhtelif kazı malzemesiyle birlikte kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Gölhisar Adliyesine sevk edilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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