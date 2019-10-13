Suçüstü yakalandılar
Mersin'in Mut ilçesinde kaçak kazı yaptığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kızılalan mevkisinde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Belirlenen adrese giden ekipler, 2 kişiyi kazı yaparken suçüstü yakaladı.
Kazı alanında jeneratör, kürek, balyoz, hilti, el feneri, kazma, çapa aleti, keser ve elektrik uzatma kablosu ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. ve Y.G'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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