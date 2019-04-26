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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.04.2019 - 21:29, Son Güncelleme:

Suçunu itiraf etmişti! Rus ajana hapis cezası

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Suçunu itiraf etmişti! Rus ajana hapis cezası

ABD'de federal mahkeme, Maria Butina isimli Rus ajanı kadını 18 ay hapse mahkum etti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, başkent Washington'daki federal yargıç, geçen temmuz ayında Rusya için ajanlık yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan 30 yaşındaki Butina hakkında kararını açıkladı.

Hakim, Butina'nın 18 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti.

Butina'nın 9 aydır hapiste olmasını göz önünde bulunduran mahkeme, ajanın 9 ay daha hapiste kalacağını bildirdi.

ARALIK AYINDA SUÇUNU İTİRAF ETMİŞTİ

Temmuz ayında gözaltına alınan Butina, aralık ayında hakkındaki suçlamaları kabul ederek, savcılıkla iş birliği yaptıktan sonra Washington DC Federal Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Duruşmada suçunu itiraf eden Butina, mahkemeye verdiği ifadesinde, Rus hükümeti adına Amerikalı siyasiler hakkında istihbarat toplamak üzere, bireysel silahlanmanın kısıtlanmasına karşı tutumuyla ülke kamuoyunda tartışmalara yol açan Ulusal Tüfek Derneği (NRA) gibi kuruluşlara sızmaya çalıştığını anlatmıştı.

Savcılık, Butina'nın ABD Hazine Bakanlığınca yaptırım listesine alınmış ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilişkili eski bir Rus milletvekili tarafından yönlendirildiğini savunurken, Butina'nın avukatı ise müvekkilinin ABD'ye öğrenci olarak geldiğini ve Amerikan siyasetine, ABD-Rusya ilişkilerine meraklı olduğunu ifade etmişti.

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