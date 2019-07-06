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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sucuklu yumurtadan 3 yıl istendi

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Sucuklu yumurtadan 3 yıl istendi

Şanlıurfa’daki bir bölükte görevli Uzman Çavuş Levent Y. hakkında, askeriyeye ait erzak deposundan sucuk, yumurta, peynir aldığı gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldı. Savunması alınan Levent Y. ise, sahurda sucuklu yumurta yaparak askerlerle birlikte yediklerini ancak malzemeleri evinden getirdiğini söyledi. Disiplin kuruluna sevk edilen Y.’nin 3 yıla kadar hapsi istendi.

ŞANLIURFA Suruç’ta bulunan 3’üncü Hudut ve Tabur Komutanlığı’na bağlı Karargâh ve Hizmet Bölük Komutanlığı’nda görevli birkaç asker, bölükte görevli mutfak tim komutanı Uzman Çavuş Levent Y. hakkında, bölük komutanı Üsteğmen H.İ.A.’ya şikâyette bulundu. Üç er ve bir uzman çavuş, Levent Y.’nin erzak deposundan malzeme alarak sucuklu yumurta ve mangal yaptığını Üsteğmen A.’ya bildirdi. Üsteğmen A. da ‘disiplinsizlik’ olarak değerlendirdiği olayla ilgili anlatılanlara dayanarak tutanak tuttu.

‘BİLSEYDİM YEMEZDİM’

Üsteğmen A. daha sonra olaya ilişkin bilgisi olan askerlerin ifadelerini almaya başladı. Askerlerden bir kısmı, Levent Y.’nin depodan malzeme aldığını gördüklerini söyledi. Depodan sucuk, yumurta, peynir alındığını söyleyen bir asker, “Levent Y. depodan malzemeleri bazen kendisi alıyordu, bazen de bizi gönderiyordu. Bunun yanında bazen de evden getiriyordu” dedi. Bir diğer er Y.A. ise “Yediklerimizin bazılarını dışarıdan getiriyor. Bazıları da bildiğim kadarıyla depodaki tarihi geçmeye yakın erzaktı. Depodan geldiyse eğer ben yasak olduğunu bilmiyorum. Bilsem yemezdim” dedi.

‘EVİMDEN GETİRDİM’

Savunması alınan Levent Y. ise “Ramazan ayında nizamiye nöbetimde sahur için evden malzeme getirdim. İstikaktan güzel yemekler çıkmıyor ve doyurmuyor. Evden getirdiğim malzemelerle sucuklu yumurta yapıp askerlerle yedik” dedi. Levent Y., suçlamaya konu malzemelerin pahalı olmadığını belirterek, “Suç olduğunu bile bile böyle bir eylem yapmam mümkün değil. 2 ay sonra düğünüm var, böyle bir suçu işleyerek neden meslek hayatımı riske atayım” diye konuştu.

‘NÖBETTE MANGAL YAPTI’

Üsteğmen A. iki gün içinde tamamladığı soruşturmasına ilişkin dosyasını disiplin kuruluna gönderdi. 26 Haziran tarihli sevk yazısında soruşturmaya konu olay için ise “13 Mayıs 2019 tarihinde İkmal Uzman Çavuş Levent Y., nizamiye nöbetinde erzak deposundan malzeme çıkarıp ızgara ve mangal yapmıştır” denildi.

'TANIK İFADELERİ ÇELİŞKİLİ'

Ankara Barosu’na üye Avukat Mehmet Erkan Akkuş, suçun maddi unsurlarının oluşmadığını savunarak “Uzman çavuşun askerlere ile birlikte, depodan sucuk ve yumurtaları aldıkları iddia ediliyor. Tanık ifadelerinin ise çelişkili olduğu anlaşılıyor. Bu duruma rağmen ‘askeri eşyayı çalmak’ gibi ağır bir suç olarak değerlendirmeye gidilmesi bize göre doğru değil” diye konuştu.

3 YILA KADAR HAPSİ VAR

Hazırlanan dosyanın bir örneği ise savcılığa gönderildi. Levent Y.’nin yargılamasının yapılması istenen Askeri Ceza Kanunu’nun ilgili maddesi ise 6 aydan 3 yıla hapis cezasını içeriyor.


Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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