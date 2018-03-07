Suçlu yer bildirecek

Edinilen bileğiyle göre, eylem planında suçlunun elektronik kelepçe ile takibi hâkimin inisiyatifine bırakıldı. Suçlu cezasını çektikten sonra hapisten çıktığında adresini bildirmek zorunda olacak.

Buna göre daha önce şüpheli durumuna düşmüş ya da çocuk istismarına yönelik suç işlemiş olanlar okul, internet kafe gibi çocukların bulunduğu yerlere yaklaşamayacak. Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın başkanlığında oluşturulan komisyonun çalışmaları önceki gün Bakanlar Kurulu’nda ele alındı.



Toplantıda kreş, okul, Kuran kursu, yurt, spor salonu gibi alanlarda görev yapan personellerin seçiminde psikoteknik testler yapılması benimsendi. Suçlunun okul, servis, kantin, çocuk kulübü, oyun bahçesi ve internet salonu gibi yerlerde çalıştırılmaları ve bu tür yerlerde işletme sahibi olmaları yasaklanacak. İnternet kafe ve okul gibi yerlerdeki kamera takip sistemlerinin sayısı arttırılacak. Kaçak işletilen internet kafeler kapatılacak. Suçlunun cezasını çektikten sonra da takibi yapılacak. Suçlunun takibinde elektronik kelepçe hâkimin inisiyatifine bağlı olacak. Ayrıca ikâmet değişikliğini bildirmek zorunda olacak suçlunun yurtdışına çıkışı da yasaklanacak.



Komisyon bu hafta ‘Cinsel İstismar Eylem Planı’ için bir kez daha bir araya geldikten sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacak. İstismara karşı eylem planının haftaya Meclis’e gelmesi bekleniyor.



ZİNA İÇİN AYRI ÇALIŞMA

Çocuk istismarı acil eylem planında sona gelinirken, zinanın da suç sayılması için ayrı çalışma yapılacak. Bu çalışma çocuk istismarı gibi hızlı olmayacak, zamana yayılacak.



