Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Suçlarını duyan şoke olmuştu... Karar verildi

    Suçlarını duyan şoke olmuştu... Karar verildi

    ANTALYA (İHA)
    15.05.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Alanya ilçesinde haksız kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçlardan gözaltına alınan şüphelilerden 15’i tutuklanırken 4’ü serbest kaldı.

    Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında kazanç sağlamak amacıyla silahlı örgüt kurmak, örgütü yönetmek, üye olmak ve nitelikli yağma gibi suçların şüphelileri hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine 2 Mayıs sabah saatlerinde harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, N.K, E.K, U.Ö, İ.Ö, İ.Ö, E.K, N.B, C.A, K.S, H.Ş, F.K, U.B, M.A, V.T, M.K. ve G.T. isimli 3’ü kadın 16 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

    Ayrıca soruşturma kapsamında şüpheli V.Ş, F.T. ve G.H.A.’nın da cezaevinde olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki 12 gün süren işlemlerinin ardından 3’ü kadın 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden N.K, E.K, U.Ö, İ.Ö, İ.Ö, E.K, N.B, K.S, H.Ş, U.B, M.A, M.K, V.Ş, F.T, G.H.A. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilirken F.K, V.T, C.A, G.T. ise adliye kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Suçlarını duyan şoke olduSuçlarını duyan şoke oldu

     

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (15.05.2018)
    daha fazla video için

     

    Etiketler: ANTALYA , Polis , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri