Suç örgütü elebaşı Volkan Rençber yakalandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde iki grup arasında yaşanan çatışmanın ardından başlatılan soruşturmada, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah S'nin yaptığı çete üyesi 16 kişinin yakalanmasının ardından, rakip çete elebaşı Volkan R. de Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun soluklu bir çalışmanın ardından gözaltına alındı. Volkan R'nin, 2 cinayetin de aralarında bulunduğu birçok suçtan arandığı bildirildi. Emrah S’nin elebaşılarını yaptığı çetenin 3 cinayet, 6 da cinayete teşebbüs ve işyeri kurşunlama olaylarında kullandığı 8 araç Alibeyköy Baraj gölünden çıkarılmıştı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir araştırma başlatmış, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah S'nin yaptığı çete ile Volkan R'nin elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.

Yapılan araştırmaya göre; Volkan R., bir süre önce DHKP-C üyelerince tehdit edilmişti. Volkan R., Emrah S.’den koruma istemiş, daha önce sol terör örgütü üyesi olan Emrah S. korumaya yanaşmamıştı. Buna sinirlenen Volkan R., karşı gruba ait bir mekanı kundaklatmış, bu olay çatışmaların fitilini ateşlemişti. Bu çatışmalarda 2 kişi öldürülmüş, bu cinayetlerin davasının görüldüğü adliye önünde de taraflar çatışmıştı.

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Emrah S'nin elebaşılığını yaptığı çete üyesi 16 kişiyi yakalamıştı. Aramalarda ise 7 silah ve 65 fişek ele geçirilmiş, çetenin olaylarda kullanarak Alibeyköy Barajı'na attığı 8 araç baraj gölünden çıkarılmıştı.

Baraj gölünden çıkarılan araçların Sinan Kumaş'ın öldürülmesi, Cihan K.'nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi, Ahmet Mecik'in öldürülmesi, Mehmet Ali B. ve Burak I.'nın öldürülmeye teşebbüs edilmesi olaylarında kullanıldığı belirlenmişti. 3 cinayet, 6 cinayete teşebbüs ve işyeri kurşunlama olaylarına karışan 16 kişiden 15’i tutuklanmıştı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri. Emrah S’nin çetesiyle çatışan rakip çeteye yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz Ocak ayında düzenlediği operasyonda Volkan R'nin 6 adamını yakalamış, Volkan R. ise yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı.

Organize Şube ekipleri, Volkan R'nin izine ulaşmak için uzun soluklu bir çalışma yürüttü. Volkan R'nin izi Kadıköy'de bulundu. Ekipler düzenlediği operasyonda Volkan R'yi gözaltına aldı. Volkan R. sorgulanmak üzere Emniyete getirildi.