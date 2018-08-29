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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerGündem Haberleri250 liralık hesap için ortalığı birbirine katmıştı! Suç makinesi çıktı...
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ANTALYA (DHA)
29.08.2018 - 11:32, Son Güncelleme:

250 liralık hesap için ortalığı birbirine katmıştı! Suç makinesi çıktı...

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Antalya'da, restoranda 250 liralık hesabı ödememek için kavga çıkaran Erdem Çevik'in, 54 suçtan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Çevik, "Ben vatan haini değilim. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım, ceza aldım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Yat Limanı'nda bulunan restoranda meydana geldi. Gezi teknesinde çalışan Erdem Çevik, gittiği restoranda alkol almaya başladı. Bir süre sonra hesabı isteyen Çevik, 250 lira tuttuğunu görünce kavga çıkardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgede uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, hemen olay yerine geldi. Tarafları yatıştıran polisler, Çevik'in üst araması ile genel bilgi taramasını yapmak istedi. Üzerinde kimlik olmadığını belirten Çevik, uzaklaşmak isteyince polis engel oldu.

Yapılan incelemede, Erdem Çevik'in, 54 dosyadan 95 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Çevik hakkında ayrıca 98 bin liralık para cezası olduğu belirlendi. 'Kredi kartı kopyalamak', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'bankaların güvenini kötüye kullanmak' suçlarından kaydı bulunan Çevik, gözaltına alındı. Ekip aracına bindirilirken, basın mensuplarının görüntü almasına sinirlenen Çevik, "Ben vatan haini değilim. Vatanı satmadım. Altı üstü İsrailli turistlerin kartını kopyaladım. Bunun için de 150 yıl ceza aldım. Yatacak yeriniz yok sizin" dedi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Erdem Çevik, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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