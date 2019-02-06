Subaylık sınavı başvuruları devam ediyor! 2019 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki fakülte ve yüksekokullarda eğitim alma hayali kuran gençlerin ilgi gösterdiği, 2019-MSÜ sınavı için başvurular geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Gözler şimdi vatandaşlar tarafından 'subaylık sınavı' olarak da adlandırılan ve tam adı Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) olan sınava başvuruların biteceği tarihte. Peki, 2019 MSÜ başvuruları ne zaman bitecek?
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) komutan yetiştirmek amacıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesi'ne girişte uygulanan Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvurular, 16 Ocak'ta başladı. Söz konusu sınavın başvuru sürecine dair detaylar, henüz başvurularını tamamlamayan vatandaşlarca araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
SON BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?
Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmede uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2019-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvurularını 16 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında yapmalı.
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ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart'ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan'da açıklanacak.
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.
Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.
Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit ve gazi eş ve çocuklarıyla gazilerden başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmayacak.
120 SORU YÖNELTİLECEK
Buna göre, 7 Nisan 2019'daki sınav, tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak.
Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek. Adaylara sınavda 135 dakika süre verilecek. Sınav sonuçları, yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerli olacak.
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