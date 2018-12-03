Subay ve astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde istihdam edilecek bando, pratisyen tabip, diş hekimi, eczacı ve uzman tabip branşları için subay ve astsubay alımı başvuruları 22 Kasım'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte gözler, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
TSK 2018 yılı Muvazzaf Subay ve Astsubay alımlarına ilişkin başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda istihdam edilecek olan subay ve astsubayların belirlenmesi için yapılan alımlara başvuru yapan adaylar, sonuç açıklanma tarihine odaklandı. İşte, TSK subay ve astsubay alımı başvuru sonuçları hakkında merak edilenler...
TARİH BELLİ OLDU MU?
MSB subay astsubay alımı başvuru sonuçları için henüz açıklanan bir tarih yok. Başvuru kılavuzunda sonuçlar için de net bir tarih verilmedi. Konuya dair bir gelişme olduğu taktirde haberimizden takip edebilirsiniz.
SINAV SORULARI HAKKINDA
Genel Kültür Sınavı: Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel Kültür Sınavına tabi tutulacaktır.
Genel kültür sınavı her biri 2 puan değerinde çoktan seçmeli 50 sorudan oluşacak ve sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi olmayacaktır. Sınavdan 50 ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.
ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?
(1) Genel Kültür Sınavı [(Bando, Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Eczacı, Uzman Tabip (Göğüs Hst., Anestezi, Acil Tıp vb.) sınıfları için],
(2) Evrak Kontrol,
(3) Fiziki Değerlendirme,
(4) Kişilik Değerlendirme Testi,
(5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),
(6) Mülakat Sınavı,
(7) Yüzme Testleri (Deniz Piyade sınıfı için),
(8) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin),
(9) Üç Boyutlu Görüş Testi (Harita Mühendisi Sınıfı için),
(10) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,
(11) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.
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