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    Şubatta 47 kadın öldürüldü

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    04.03.2018 - 19:54 | Son Güncelleme:

    ŞUBAT ayında 47 kadın cinayete kurban gitti, en az 30 çocuk da cinsel istismara uğradı. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre geçtiğimiz ocakta öldürülen kadın sayısı 28’di.

    Şubat’ta bir önceki aya göre kadın cinayetleri neredeyse iki kat arttı. Koruma kararlarının yetersizliği ya da bürokratik engeller nedeniyle kadınlar şubatta sosyal medyadan yardım isteyerek canlarını kurtarmayı seçti.

    Etiketler: gazetehaberleri , kadın , cinayet , son dakika
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