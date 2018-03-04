Şubatta 47 kadın öldürüldü

Şubat’ta bir önceki aya göre kadın cinayetleri neredeyse iki kat arttı. Koruma kararlarının yetersizliği ya da bürokratik engeller nedeniyle kadınlar şubatta sosyal medyadan yardım isteyerek canlarını kurtarmayı seçti.
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