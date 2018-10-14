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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.10.2018 - 17:19, Son Güncelleme:

Sualtının gizemli dünyası görüntülendi

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Sualtının gizemli dünyası görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki gün süren Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonası, ödül töreni ile sona erdi. Ege Denizi'nin güzelliklerini yansıtan fotoğraflar görenleri büyüledi. 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen “Altın Palet Sualtı Görüntüleme Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 62 sualtı görüntüleme sanatçısı yarıştı. Bodrum açıklarındaki farklı noktalara dalan sualtı görüntüleme sanatçıları, birbirinden güzel karelere imza attılar.

Şampiyonluğu getirecek ve milli takımda Türkiye’yi temsil edecek kareyi yakalamak için iki gün boyunca sualtında fotoğraf ve videolar çeken yarışmacıların heyecanı ödül töreninde hat safhaya çıktı. Bir otelde düzenlenen ödül törenine, TSSF AS Başkanı Şamil Aktaş, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Fatih Uzunlulu, TSSF Yönetim Kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. 

Fotoğraf kategorisinde balık, makro, konulu makro, geniş açı ve modelli geniş açı disiplinlerinde çalışan yarışmacılar ayrıca video kategorisinde de mücadele ettiler. Jürinin bir hayli zorlandığı yarışmada video kategorisinde Turgay Ali Şanlı birinci olurken, fotoğraf kategorisinde genel toplamda ise Taner Atılgan birinci oldu. 

Tören sonunda bir açıklama yapan TSSF AS Başkanı Şamil Aktaş, “Gerçekten iki gün kıyasıya yarıştı sporcularımız, aynı zamanda sanatçımız tabii bunlar. Çok güzel fotoğraflar çektiler. Su mükemmeldi, canlılık mükemmeldi. Hakikaten Türkiye’de herhalde en büyük canlılık, sualtı canlılığı, en büyük temizlik yine Bodrum bölgemizde. O yüzden bizde çok memnunuz. Elde ettikleri sporcuların ürettikleri ürünlerde birbirinden güzeldi, o yüzden çok memnunuz” dedi. 

Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serkan Öçalmaz ise, “Spor turizmi adı bugün gerçekten farklı bir ambiyansı hep beraber yaşadık. Bodrum, ilimiz genelinde önemli bir destinasyon. Bu destinasyon içerisinde Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun önemli bir organizasyonunu hep beraber icra ettik. Dolayısıyla sporcularımız aynı zamanda sanatçı ruhlu olduklarından dolayı Bodrum’un güzelliklerini de bu vesile ile gün yüzüne çıkardılar. Dolayısıyla ülkemizin tanıtımına ayrı bir boyut, ayrı bir heyecan kattılar” dedi. 

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