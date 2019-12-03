Su sorununa üç ayaklı çözüm

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSu sorununa üç ayaklı çözüm
GeriGündem Su sorununa üç ayaklı çözüm
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
03.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Su sorununa üç ayaklı çözüm

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
Su sorununa üç ayaklı çözüm

DÜNYADA olduğu gibi Türkiye’de de su sorununun giderek büyümesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçti.

Bakanlık, altyapı sorunları ve eski borular nedeniyle yüzde 75’e varan kayıp oranını 4 yıl içinde yüzde 30’a indirmeyi planlıyor. Atık suların özellikle tarımsal sulamada kullanılması için de çalışma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise arıtılmış su kullanımının çevreyi korumak açısından tartışmaya açılabileceğini belirterek, dinen konuyu incelemeye başladıklarını bildirdi.

Su sorununa çözüm için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

ORTALAMA KAYIP ORANI YÜZDE 33

“Su kayıp oranı ortalamaları 2015 yılında yüzde 39, 2016 ve 2017 yılında yüzde 34 iken, 2018 yılında yüzde 33 seviyelerinde seyretmeye başladı. Kayıp oranlarının büyükşehirler ve il belediyeleri için 2023 yılına kadar yüzde 30, 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirilmesi gerekiyor. Su kayıpları yüksek olan belediyelerin, belirlenen sürelerde mevzuatın yükümlülüklerini yerine getirmeleri şart. Bu konu tarafımızca yakından takip ediliyor.

ATIK SU YENİDEN KULLANILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanılmış sularla ilgili hazırladığı projede 25 havza için ön fizibilite raporları hazırlandı. Raporlara göre arıtma tesisleri ve tarımsal sulamadan 5.2 milyar metreküp su elde edilecek. Bu su ile 336 bin hektarlık tarım ve 31 milyon metrekare peyzaj alanı sulanabilecek, sanayiye 314 milyon metreküp su sağlanabilecek ve 1.4 milyar metreküp su çevresel kullanıma verilebilecek.
55 milyon metreküp su ile yeraltı su kaynakları beslenebilecek ve kurak dönemde 2.4 milyon metreküp suyun içme suyu barajlarına aktarılması mümkün olacak.

DİYANET DE TARTIŞIYOR

Arıtılmış su tartışmalarına Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil oldu. Başkan Ali Erbaş konunun dinen ele alınmasının isabetli olduğunu belirtti. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ise “Atık sular canlı sağlığını, tabiatı ve çevreyi korumak isteyen her devletin vazgeçilmezi olmuştur” dedi. 

False
Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle