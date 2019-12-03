Su sorununa üç ayaklı çözüm
DÜNYADA olduğu gibi Türkiye’de de su sorununun giderek büyümesi Tarım ve Orman Bakanlığı’nı harekete geçti.
Bakanlık, altyapı sorunları ve eski borular nedeniyle yüzde 75’e varan kayıp oranını 4 yıl içinde yüzde 30’a indirmeyi planlıyor. Atık suların özellikle tarımsal sulamada kullanılması için de çalışma başlatıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise arıtılmış su kullanımının çevreyi korumak açısından tartışmaya açılabileceğini belirterek, dinen konuyu incelemeye başladıklarını bildirdi.
Su sorununa çözüm için harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:
ORTALAMA KAYIP ORANI YÜZDE 33
“Su kayıp oranı ortalamaları 2015 yılında yüzde 39, 2016 ve 2017 yılında yüzde 34 iken, 2018 yılında yüzde 33 seviyelerinde seyretmeye başladı. Kayıp oranlarının büyükşehirler ve il belediyeleri için 2023 yılına kadar yüzde 30, 2028 yılına kadar ise yüzde 25 düzeyine indirilmesi gerekiyor. Su kayıpları yüksek olan belediyelerin, belirlenen sürelerde mevzuatın yükümlülüklerini yerine getirmeleri şart. Bu konu tarafımızca yakından takip ediliyor.
ATIK SU YENİDEN KULLANILACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanılmış sularla ilgili hazırladığı projede 25 havza için ön fizibilite raporları hazırlandı. Raporlara göre arıtma tesisleri ve tarımsal sulamadan 5.2 milyar metreküp su elde edilecek. Bu su ile 336 bin hektarlık tarım ve 31 milyon metrekare peyzaj alanı sulanabilecek, sanayiye 314 milyon metreküp su sağlanabilecek ve 1.4 milyar metreküp su çevresel kullanıma verilebilecek.
55 milyon metreküp su ile yeraltı su kaynakları beslenebilecek ve kurak dönemde 2.4 milyon metreküp suyun içme suyu barajlarına aktarılması mümkün olacak.
DİYANET DE TARTIŞIYOR
Arıtılmış su tartışmalarına Diyanet İşleri Başkanlığı da dahil oldu. Başkan Ali Erbaş konunun dinen ele alınmasının isabetli olduğunu belirtti. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ise “Atık sular canlı sağlığını, tabiatı ve çevreyi korumak isteyen her devletin vazgeçilmezi olmuştur” dedi.
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