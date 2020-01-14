Su kanalına giren yavru köpek kurtarıldı

Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kanal Sokakta, yağmur suyu kanalından gelen köpek sesini duyanlar bölgeye geldi. Kanala giren köpek kurtarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Gelen ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Beton borunun içine giren bir itfaiye eri, köpeğe ulaştı, hayvanı yakalayıp, dışarı çıkardı. Islak ve bitkin düşen yavru köpek, bir battaniyeye sarıldı. Çevre sakinlerinden Mustafa Tanrıverdi, köpeği itfaiye ekiplerinden alarak temizledi.



Yavru köpek ile annesi ve diğer yavruları sahiplenen Mustafa Tanrıverdi, "Çocuklar köpek sesi duydu. İlk biz çıkarmak istedik, fakat çıkaramadık. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiyecilerden biri su borusunun içine girdi. Yavru köpeğe ulaştı, sıkıştığı yerden çıkartıp dışarıya aldı. Köpeği bitkin görünce aldım. Sonuçta bir can taşıyor, ölsün diye onu bırakamazdım. Evimde yıkadım, soba yanıyordu sobanın yanına bıraktım. Köpeği besledim. Sabah annesinin yanına bıraktım. Onlara bahçede bir yuva yaptım" dedi.