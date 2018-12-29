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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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BOLU (İHA)
29.12.2018 - 13:11, Son Güncelleme:

Su bulmak için sondaj yaptı gaz buldu!

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Su bulmak için sondaj yaptı gaz buldu!

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su bulmak için yaptığı sondaj çalışmasında, türü henüz belirlenemeyen bir gaza rastlandı.

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde belediyenin su bulmak için yaptığı sondaj çalışmasında, türü henüz belirlenemeyen bir gaza rastlandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeniçağa ilçesinin su ihtiyacını karşılamak için belediyenin yaptığı sondaj çalışmaları sırasında, Yeniçağa Gölü’ne yakın bir bölgede açılan kuyudaki suda kabarcıklar çıktığı görüldü. Kabarcıkların oluştuğu sudan gaz çıktığını farkeden Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve ekibi, borunun ağzını çakmakla ateşleyince gazın yandığını ortaya çıktı.

Sondaj çalışmasını durduran ekipler, çıkan gazın türünün belirlenmesi için Maden Tetkik ve Arama (MTA), yetkililerinden inceleme yapmak için yardım istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, “Biz Yeniçağa’da, içme ve kullanma suyunu kuyulardan temine diyoruz. Sondaj vurup çıkan suyu depolarımıza aktarmak suretiyle ilçemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. Fakat bu aylarda kuyularımıza göçme oluyor. Kuyularda göçme olduğu için yeni kuyu açma gereksinimi hissettik. Bir tane buraya bir tane de şu anda pompaların olduğu yere kuyularımızı açtık. Bu kuyuyu, yedek bir hat olarak kullanmak için açmıştık. Kuyu açıldıktan sonra su kendi kendine artezyen yapmaya başlayınca suyun üzerinde kabarcıklar oluşmaya başladı. Biz kabarcıkları görünce burada gaz olmasından şüphelendik. Çakmağı yaktığımızda kuyunun üzerinde alev oluştu. Su yanmaya başladı. Biz de bu çıkan şeyin sıcak su ya da doğalgaz mı ya da metan ağzı mı olduğunu merak ettik. Aklımızda soru işaretleri kalmaması için Enerji Bakanlığı ile irtibata geçtik. Bakanlık bize MTA’da yetkililerin gönderileceğini ve bize yardımcı olunacağını söyledi. İnşallah bunun ölçümlerini yapacağız. Ölçümlerden sonra da eğer burada rantabl bir şey varsa ilçemize, ve Bolu’muza bir hizmet olmuş olacak. İnşallah umudumuz çıkar” dedi.

Su bulmak için sondaj yaptı gaz buldu


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