Batman'da su borusu patladı

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Caddesi Turgut Özal Bulvarı'ndan geçen ve kentin bir bölümüne içme suyu sağlayan ana boru patladı.

Patlama sonucu akan su nedeniyle Diyarbakır Caddesi göle döndü. Yolda biriken su yüzünden araçlar güçlükle ilerlerken trafik yan yoldan sağlandı.

Batman Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri, su akışını keserek bölgede tahliye ve onarım çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada da BASKİ'ye ait ana su hattında henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldiği ifade edildi.

Arızaya anında müdahale edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür, Pınarbaşı, Ziya Gökalp, Meydan, Çarşı, Yeni Mahalle ile Huzur, İluh ve Sağlık mahalleleri su kesintisinden etkilenecek. Arızanın giderilmesi ve vatandaşlarımıza en kısa sürede su verilebilmesi için ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir."