Su borusu patladı, mahalleli deprem sandı

55 Evler Mahallesi Şahin Sokak'tan geçen ana su borusu dün akşam saatlerince henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Sokağın bir bölümünde hızla yayılan su 12 binanın bodrum katını bastı. Vatandaşlar o anlarda büyük panik yaşadı.

Belediye görevlileri ve itfaiye ekipleri hızla binalara dolan suyu vidanjörlerle tahliye etmeye çalıştı. Su patlağının olduğu alana park edilmiş araç ise açılan çukura düşmekten kurtarıldı.

Araç sahibi Hüseyin Aylak, “Arabayı yarım saat önce park etmiştim. Patlamayla bu halde buldum” dedi.



Mahalle sakinlerinden Ali İhsan Ekmekçioğlu, “Yemeğimizi yedik. Çay içiyorduk. Birden deprem olur gibi bir ses geldi. Hanıma ‘ne oluyor, gök mü gürlüyor?’ dedim. Birde baktık ki metrelerce su yukarı doğru fışkırıyor. Çok gürültülü bir ses çıkınca ilk başta deprem gibi sandım. 7,8 yıl önce de aynı yerde böyle bir şey olmuştu” diye konuştu.



Evini su basan Muhammed Ketil de ekiplerin müdahale etmekte geciktiklerini öne sürüp paniğe kapılan hamile eşini çalıştığı iş yerinden yetişip kendisinin kurtardığını anlattı.



Arkadaşının evini basan suyu boşaltmaya gelen Atilla Uzun, “Tek diyeceğimiz şey. Biz Amasya Belediyesi'ne, Amasya Valiliği'ne, itfaiyesine güveniyoruz. Desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



Tahliye çalışmalarının peşpeşe yapıldığı sırada ekiplere tepki gösteren bir vatandaşı da polisler sakinleştirdi.