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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.10.2019 - 09:33, Son Güncelleme:

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Şu an saat kaç?

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Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Şu an saat kaç?

Sabahın ilk saatlerinde 'Saatler geri alındı mı?' sorusu ile cevap arayan pek çok vatandaş internet üzerinden araştırmalarına başladı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla Avrupa'da devam eden kış saati uygulaması, Türkiye'de bazı cihazlarda saatlerin otomatik olarak değişmesi dolayısıyla 'Şu an saat kaç?' konusuna cevap arattı. Peki, Türkiye'de saatler ileri ya da geri alınacak mı? İşte, şu an saat kaç sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler

Saatler geriye mi alındı sorusu, sabah saatlerinde telefon ya da bilgisayarlarının saati otomatik olarak değişen pek çok vatandaşın gündeminde yer aldı. 'Şu an saat kaç?' soruları ile güne başlayan pek çok vatandaş, 'Saatler değişti mi?' sorusuna internet üzerinden yanıt aradı. Peki, şu an saat kaç? İşte, saatler geriye mi alındı ve şu an saat kaç sorusunun cevabı

ŞU AN SAAT KAÇ?

Türkiye'de şu an saat kaç sorusuna cevap arıyorsanız, TRT'nin internet sitesinde yer alan bilgiyi ya da TRT'nin teleteks bilgilerinden yararlanabilirsiniz.

Diğer bir yöntem olarak kol saatinize veya manuel olan duvar saatinize bakabilirisiniz. Zira internet üzerinden online olarak görüntüleyebileceğiniz birçok saat, sizin işletim sisteminizdeki saat bilgisinden faydalanmaktadır. Dolayısıyla bu inceleme yanıltıcı olabilir. 

SAATLER GERİ Mİ ALINDI?

26 Ekim Cumartesi’yi 27 Ekim Pazar gününe bağlayan gece 03.00’te saatler bir saat geri alındı.

Saatlerin geriye alınmasıyla birlikte Avrupa ülkeleriyle Türkiye arasındaki saat farkı ikiye çıkacak. İngiltere ve İspanya gibi ülkelerle olan saat farkı ise ikiden üçe çıkacak. Türkiye, 2016 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla yaz ve kış saati uygulamasına son vermişti. Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde, 1980’den beri aralıksız olarak yaz ve kış saati uygulaması yapılıyor. Amaç, gün ışığından daha fazla yararlanıp enerji tasarrufu sağlamak.

Avrupa Parlamentosu (AP), 2021’den itibaren farklı saat uygulamasına son verilmesini görüşmüş, ancak böyle bir kararın uygulanabilmesi için tüm Avrupa Birliği üye ülke parlamentolarının bu yönde karar vermesi gerekiyor.

SAATLERİN ARTIK DEĞİŞMEYECEĞİ RESMİ GAZETE'DE YER ALMIŞTI

1 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete kararıyla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulaması her sene, yıl boyu sürdürülme kararı alındı.

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT 3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kararla, yaz saati uygulanması hakkındaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayılı Bakanlar Kurulu kararının da yürürlükten kaldırıldığı kaydedildi.

Söz konusu kararın yürürlüğe konulmasına, 697 sayılı "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereğince karar verildi.

 

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