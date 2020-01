Şu an nasıl yazılır? Şuan TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçe’nin doğru olarak kullanılması açısından kelimelerin doğru yazımı çok önemlidir. Kelimelerin doğru yazımı, birleşik ya da ayrı kullanılması gibi konularda TDK’dan yardım almak mümkündür. TDK’nın resmi internet sitesinde kafa karışıklığına yol açan tüm kelimelerin yazım doğruları verilmektedir.

Şu An Nasıl Yazılır?

Yazım yanlışları konusunda en fazla karşı karşıya kaldığımız hatalardan birisi de kelimelerin birleşik ya da ayrı yazılmasıdır. Bu kelimelerden bir tanesi de “şu an” kelimesidir. TDK "şu an" kelimesinin yazımı ile alakalı olarak sayfasında doğru yazım örneklerini paylaşmıştır.

Şuan TDK’ya Göre Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Şu an nasıl yazılır sorusu özellikle birleşik ve ayrı yazılması gereken kelimeler konusunda tereddütleri gidermek için araştırılır. TDK’ya göre “şu an” kelimesinin doğru yazılışı ayrı olarak yazılmasıdır. Çünkü kelimeler yan yana kullanıldığında farklı bir anlam ifade etmiyor. Bu nedenle TDK'ya göre "şu an" kelimesi ayrı şekilde kullanılması gereken kelimeler arasındadır. Şu an kelimesi için farklı kullanım örnekleri vermek gerekirse;

- Şu an sadece kendimi dinlemek istiyorum.

- Anneme şu an ulaşamıyorum.

Bu iki örnekte de görüldüğü gibi iki kelime arasında bir anlam kaybı söz konusu değildir. Bu nedenle kelimenin doğru yazımı ayrı şekilde yazmaktan geçiyor.