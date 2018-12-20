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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)
20.12.2018 - 12:33, Son Güncelleme:

'Şu an intihar ediyorum' deyip telefonu kapadı

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'Şu an intihar ediyorum' deyip telefonu kapadı

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde, eşiyle sorun yaşayan A.K., çıktığı falezlerde intihar girişiminde bulundu. A.K., bu sırada çalan cep telefonunu açıp, arayan kişiye "Şu an intihar ediyorum" dedikten sonra kapadı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. A.K., akşam saatlerinde geldiği parkta bir süre alkol aldı. Bir süre sonra tel örgülerin üzerinden atlayarak, parkın falezler kısmına ilerleyen A.K., 30 metrelik falezlerin uç kısmına oturdu. A.K.'yi gören çevredekiler, polise haber verdi. A.K.'nin atlama ihtimaline karşı olay yerinde sağlık ekipleri, denizde de deniz polisi hazır bekletildi.

6 SENE ÖNCE DE AYNI YERE ÇIKMIŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.K. ile tel örgüler arkasından konuşmaya çalıştı. Tel örgülerin üzerinden atlayan polisler, A.K.'nin yanına gitti. Polisin geldiğini gören A.K., "Yaklaşmayın, atlarım" diyerek, tepki gösterdi. A.K., daha sonra polislere "Eşimle aramız kötü, bana çocuklarımı göstermiyor. Ben bunları hak edecek ne yaptım? 6 yıl önce de buraya intihar etmek için çıktım ama vazgeçtim" dedi.

Şu an intihar ediyorum deyip telefonu kapadı

'İNTİHAR EDİYORUM' DEYİP TELEFONU KAPADI

Bu sırada cep telefonundan annesiyle konuşan A.K., ağlamaya başladı. Polislerle de konuşmaya devam eden A.K., kendisini arayan başka kişiye ise "Şu an intihar ediyorum" dedikten sonra telefonu kapattı.

Olay yerine gelen babasıyla bir süre konuşan A.K., yaklaşık 2 saat süren ikna çabasının ardından intihardan vazgeçirildi. Bulunduğu yerden polis ekiplerince indirilen A.K., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

 

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