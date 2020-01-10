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DHA
Haber Giriş: 10.01.2020 - 18:36,Son Güncelleme:/

Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı

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Su altında kalan köprüden geçmeye çalışan sürücüler mahsur kaldı

Ilısu Barajı'nın su tutmasıyla Siirt merkeze 25 kilometre uzaklıktaki trafiğe kapatılan Sağlarca köprüsünden geçmeye çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı.

Siirt'te Ilısu Baraj Gölü'nün su tutması nedeniyle ulaşıma kapanan Sağlarca Köprüsü'nü uyarılara rağmen kullanmaya çalışan sürücüler, araçlarıyla bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin çalışmasıyla mahsur kalanlar kurtarıldı.

Mahalleliden bazıları, köprüde önlem alınmasını istedi.

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