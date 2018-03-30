Su aboneliği iptali nasıl yapılır? E-Devlet Abonelik İptali Başvurusu

Su aboneliği bulunan bir konut yada işyerindeki aboneliğin taşınma vb. sebeplerle kapatılması işlemidir. Bu işlemin ardından abonelik sahibine güncel fiyat üzerinden teminat bedeli iade edilir. Abonelik iptal işlemi İSKİ web sitesinden, ALO 185 Çağrı Merkezinden ve E-Devlet'ten yapılabilmektedir.

KONUT

Gerekli Belgeler :

1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

İŞYERİ

Gerekli Belgeler :

1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Sayaç üzerinde yer alan son metreküp işareti

3. Şirketlerde kaşe, imza sirküsü ve yetki belgesi.

E-DEVLET SU ABONELİK İPTALİ İÇİN TIKLAYINIZ

ABONELİK AYIRMA

Bir sayaçtan birden fazla hanenin su kullanıldığı yerlerde bir yada birkaç yer için ayrı abonelik oluşturma işlemidir.

Gerekli Belgeler :

1. TC Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

2. Apartman yönetiminin oy çokluğuyla alınmış kararın onaylı fotokopisi

3. İşyerleri için vergi numarası

4. Şirketler için imza sirküleri ve yetki belgesi

5. Şantiye suyu aboneliğinden bireysel aboneliğe geçişlerde yapı iskan belgesi

TESİSAT İPTALİ

Bir yapının belirli bir sebeple yıkılması yada büyük tadilat yapılmasından önce mevcut tesisatın iptal edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

İlgili belediyeden alınacak yıkım belgesi ve tapu örneği

GEÇİCİ KAPAMA / AÇMA

Aboneliği bulunan konut yada işyerinin uzun süre kullanılmayacak olması durumunda abonenin isteğine bağlı olarak geçici kapama işlemi yapılabilir. Geçici Kapama işlemi yapılan bir konut veya işyeri kullanılacak olması durumunda tekrar açma işlemi yapılabilir.

Gerekli Belgeler :

T.C. Kimlik Numarası yer alan Kimlik Belgesi

Sayacın güncel işareti

Şirketlerde yetki belgesi