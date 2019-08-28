SU 57 uçağının özellikleri nedir? Hayalet uçak SU-57
SU 57 savaş uçağı, teknik özellikleri ile merak konusu oldu. Rus Sukhoi firmasının ürettiği SU-57 savaş uçağı, 5. nesil olarak adlandırılmaktadır. Rus Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan SU-57 savaş uçağı, görünmezlik özelliği ile hayalet uçak olarak da adlandırılmaktadır. Peki, SU 57 uçağının özellikleri nedir? İşte, o uçak hakkında merak edilen bazı bilgiler
ift motorlu üretilen SU 57 uçağı, hayalet teknolojisi ile radarlara yakalanmama özelliğine sahip olacak. Saldırı görevi için üretilen SU 57, hem kara hem de deniz savunması görevleri için planlanmaktadır. Bu uçağın piyasaya çıkması, Su-27 ve Mig-29 uçaklarının yerini alması anlamına gelecek.
Su-57 uçağının teknik özellikler itibariyle F-22 uçağıyla eşdeğer olduğu düşünülmektedir. Su-57'nin ilk kullanımı itibariyle 35 yıllık bir ömre sahip olması bekleniyor.
SU-57 ÖZELLİKLERİ
- Mürettebat : 1
- Uzunluk : 19.8 m (65.0 ft)
- Kanat genişliği : 13.95 m (45.8 ft)
- Yükseklik : 4.74 m (15.6 ft)
- Alan : 78.8 m² (848.1 ft2)
- Boş ağırlık : 18,000 kg (39,680 lb)
- Yüklü ağırlığı : 25,000 kg (55,115 lb)
- Yüklü ağırlık diğer : Normal görev ağırlığı, 29,270 kg (64,530 lb) tam yükte
- Azami kalkış ağırlığı : 35,000 kg (77,160 lb)
- Daha genel özellikler : Yakıt kapasitesi: 10,300 kg
- Motor : Başlangıç üretimi için NPO Saturn izdeliye 117 (AL-41F1), Daha sonraki üretimi için izdeliye 30
- Jet tipi : İtiş vektörlü turbofan
- Jetlerinin sayısı : 2
- Ana itki : 93.1 kN/107 kN (21,000 lbf/24,300 lbf)
- Ard yanma itkisi : 147 kN/167 kN (33,067 lbf/37,500 lbf)
- En yüksek hız Yükseklikte : Mach 2.0 (2,140 km/h, 1,320 mph)
- Menzil : 3,500 km (2,175 mi)
- Menzil (Ses üstü hızda) : 1,500 km (930 mi) supersonic
- İşletim menzili : 5,500 km (3,420 mi)
- Yükseklik sınırı : 20,000 m (65,000 ft)
- Ana yük : 317–444 kg/m² (65–91 lb/ft2)
- İtki/ağırlık oranı Saturn 117 : 1.02 (1.19 normal görev ağırlığı) izdeliye 30 : 1.16 (1.36 normal görev ağırlığı)
- En yüksek g-limiti: +9.0 g
- Silahlar : 1× 30 mm (1.181 in) 9A1-4071K (GSh-301) top sağ LEVCON kökünde
- Havadan havaya dış yük 4× K-77M veya 4× izdeliye 810 2× K-74M2 veya 2× izdeliye 300
- Havadan yere dış yük 4× Kh-38M veya 4× Kh-58UShK veya 8× KAB-250 veya 4× KAB-500 2× K-74M2 veya 2× izdeliye 300
- Havadan denize dış yük 4× Kh-35 2× K-74M2 or 2× izdeliye 300
- Sabit noktaları : Altı dış hardpoints. Kh-31 R-73 R-77
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