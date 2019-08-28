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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.08.2019 - 10:28, Son Güncelleme:

SU 57 uçağının özellikleri nedir? Hayalet uçak SU-57

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SU 57 uçağının özellikleri nedir? Hayalet uçak SU-57

SU 57 savaş uçağı, teknik özellikleri ile merak konusu oldu. Rus Sukhoi firmasının ürettiği SU-57 savaş uçağı, 5. nesil olarak adlandırılmaktadır. Rus Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan SU-57 savaş uçağı, görünmezlik özelliği ile hayalet uçak olarak da adlandırılmaktadır. Peki, SU 57 uçağının özellikleri nedir? İşte, o uçak hakkında merak edilen bazı bilgiler

ift motorlu üretilen SU 57 uçağı, hayalet teknolojisi ile radarlara yakalanmama özelliğine sahip olacak. Saldırı görevi için üretilen SU 57, hem kara hem de deniz savunması görevleri için planlanmaktadır. Bu uçağın piyasaya çıkması, Su-27 ve Mig-29 uçaklarının yerini alması anlamına gelecek.

Su-57 uçağının teknik özellikler itibariyle F-22 uçağıyla eşdeğer olduğu düşünülmektedir. Su-57'nin ilk kullanımı itibariyle 35 yıllık bir ömre sahip olması bekleniyor.

SU-57 ÖZELLİKLERİ

  • Mürettebat : 1
  • Uzunluk : 19.8 m (65.0 ft)
  • Kanat genişliği : 13.95 m (45.8 ft)
  • Yükseklik : 4.74 m (15.6 ft)
  • Alan : 78.8 m² (848.1 ft2)
  • Boş ağırlık : 18,000 kg (39,680 lb)
  • Yüklü ağırlığı : 25,000 kg (55,115 lb)
  • Yüklü ağırlık diğer : Normal görev ağırlığı, 29,270 kg (64,530 lb) tam yükte
  • Azami kalkış ağırlığı : 35,000 kg (77,160 lb)
  • Daha genel özellikler : Yakıt kapasitesi: 10,300 kg
  • Motor : Başlangıç üretimi için NPO Saturn izdeliye 117 (AL-41F1), Daha sonraki üretimi için izdeliye 30
  • Jet tipi : İtiş vektörlü turbofan
  • Jetlerinin sayısı : 2
  • Ana itki : 93.1 kN/107 kN (21,000 lbf/24,300 lbf)
  • Ard yanma itkisi : 147 kN/167 kN (33,067 lbf/37,500 lbf)
  • En yüksek hız Yükseklikte : Mach 2.0 (2,140 km/h, 1,320 mph)
  • Menzil : 3,500 km (2,175 mi)
  • Menzil (Ses üstü hızda) : 1,500 km (930 mi) supersonic
  • İşletim menzili : 5,500 km (3,420 mi)
  • Yükseklik sınırı : 20,000 m (65,000 ft)
  • Ana yük : 317–444 kg/m² (65–91 lb/ft2)
  • İtki/ağırlık oranı Saturn 117 : 1.02 (1.19 normal görev ağırlığı) izdeliye 30 : 1.16 (1.36 normal görev ağırlığı)
  • En yüksek g-limiti: +9.0 g
  • Silahlar : 1× 30 mm (1.181 in) 9A1-4071K (GSh-301) top sağ LEVCON kökünde
  • Havadan havaya dış yük 4× K-77M veya 4× izdeliye 810 2× K-74M2 veya 2× izdeliye 300
  • Havadan yere dış yük 4× Kh-38M veya 4× Kh-58UShK veya 8× KAB-250 veya 4× KAB-500 2× K-74M2 veya 2× izdeliye 300
  • Havadan denize dış yük 4× Kh-35  2× K-74M2 or 2× izdeliye 300
  • Sabit noktaları : Altı dış hardpoints. Kh-31 R-73 R-77
  • Aviyonikler: Sh121 çok işlevli tümleşik radyo elektronik sistemi  
    N036 Byelka radar sistemi
    N036B-1-01 : artan açısal kapsama alanı için Cheek X-band AESA radarı
    L402 Himalayas Elektronik karşı önlem suitiN036-1-01 : Frontal X-band AESA radarı
    N036L-1-01 : Lata L-bandı dizisi Dost veya düşman tanılama için
    101KS Atoll elektro-optik sistemi
    101KS-O : Lazer Yönlü Kızılötesi Karşı Önlemler
    101KS-V : Kızılötesi arama ve izleme
    101KS-U : Morötesi Füze Yaklaşım Uyarı Sistemi
    101KS-N : Hedefleme podu
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