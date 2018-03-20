Stratejik ortaksan bizimle yürüyeceksin

BİZİ ALDATMAYA KALKTINI

“Amerika’dan sözcü açıklama yapıyor; ‘Afrin’de kaygılıyız’ diyor. Biz kaygılarımızı ilettiğimizde, ‘Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim’ dediğimiz zaman neredeydiniz? Şimdi PYD’sini de YPG’sini de Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti, işte ortada. Bir taraftan Türkiye’ye, ‘Stratejik ortağımızsınız’ diyeceksiniz, sonra teröristlerle işbirliği yapacaksınız. Stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Bizi aldatmaya kalktınız. 5 bin TIR silah soktunuz.

Biz sizden paramızla silah istedik, bize vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı, mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık, nasıl dayanışma? Şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah, mühimmat depoları, silah, mühimmat evleri.

Bak bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. O mühimmat yavaş yavaş elimize geçiyor, geçecek. Patlayıcı ve kılıç artıklarının temizlenmesi için operasyonlarına bir müddet daha devam edeceklerdir.

ÇAKALLARIN PAYINA KAÇMAK DÜŞER

Aslanlar meydana çıkınca çakalların payına kaçmak düşer. Askerimiz, polisimiz, ÖSO mensubu kardeşlerimiz aslan gibi meydana çıkınca PYD’li çakallar kuyruklarını kıstırıp kaçtı. Orada yaşayan o masum halka etmediklerini bırakmayanlar utanmadan, arlanmadan bizi sivillere zarar vermekle suçlamaya kalktılar ama tüm iddiaları çürüttük, bu iftiranın üzerimize yapışmasını engelledik. Şimdi bölgeyi oranın asli sahibi olan kardeşlerimiz için yeniden yaşanabilir hale getirmeye çalışıyoruz.”

ÇATLASANIZ DA TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAYACAKSINIZ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan grup konuşmasında “İster kendileri gelsinler ister kuklalarını göndersinler, bu ülkeyi kimselere bırakmayacağız” diyerek şu mesajları verdi:

Hangi bedeli ödetirlerse ödetsinler ezanımızı susturamayacak, bağımsızlığımızın sembolü bayrağımızı indiremeyecekler.

Çatlasanız da patlasanız da Türkiye’yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Ok yaydan çıktı artık.

Daha dün ‘Afrin’e girilmesini asla doğru bulmuyoruz’ diyenlerin kim olduklarını çok iyi biliyoruz. Şimdi ne diyorlar? Ordumuzu tebrik ediyorlar. Ne oldu? Hani Afrin’e girmemizi doğru bulmuyordunuz? Bunların hayatı manevra. Ey şu anda ana muhalefetin başı ve yanındakiler, siz ‘PYD’yi terör örgütü değildir’ diye açıklamadınız mı? Biz Afrin’de kimlerle savaştık? PKK ile PYD ile ve onların bütün o yandaşlarıyla savaştık. İnanıyorum ki ana muhalefetin Afrin olayında takındığı tavrı, bizim MHP ile müşterek olarak Afrin’e olan dayanışma noktasındaki ruhtan kaynaklanan o seslenişimizi bunlar hazmedemediler.

m Mesele siyasi rekabet olmaktan çıkmış, milletimizin ve devletimizin bekası meselesine dönüşmüştür. 2019’un şifresi yenilenmedir. Asla gurur ve kibrin içerisinde olamayız. Hele hele kurumsal bir gurur, kibir bize hiç yakışmaz.”

DEVLET VEDASI

VEFAT eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel (73) TBMM’de ve ardından Hacı Bayram Camisi’nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Hacı Bayram Camisi’ndeki törende Güzel’in eşi Ülker Güzel, kızı Emine Elif Güzel Meydanlı ve oğlu Mustafa Veysi Güzel taziyeleri kabul etti. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, eski Meclis başkanları Cemil Çiçek, Bülent Arınç, Köksal Toptan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, çok sayıda bakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilleri, eski siyasetçiler, bürokratlar, Meclis çalışanları katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Erdoğan, “Ağabeyimiz Hasan Celal Güzel Bey, görevli olduğu dönemlerde milli, yerli ve vatansever bir vatan evladı olarak hizmetlerde bulundu. Dik ve cesur duruşuyla konumunu bir ilim ve irfan sahibi olarak korudu. Yalnız 28 Şubat’ta değil, 15 Temmuz’da da dik durdu” dedi. Erdoğan ve Yıldırım’ın da tabutuna omuz verdiği Güzel’in cenazesi Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi. (Gizem KARAKIŞ)