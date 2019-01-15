Stratejik ortaklar Twitter’dan konuşmaz

Lüksemburg Dışışleri ve Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile yaptığı ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Türkiye’ye yönelik ekonomik tehditlerle bir yere varılamayacağını belirterek şunları söyledi:

TRUMP BASKI ALTINDA

“Stratejik ortaklar Twitter gibi sosyal medya üzerinden konuşmaz. Kanallarımız açık. Sayın Trump, Cumhurbaşkanımızı iki defa arayarak Suriye’den çekilmek istediklerini ve bunu Türkiye ile koordine etmek istediklerini söylediler. Biz de muhataplarımızla görüştük. Bu toplantılarda tüm detaylarıyla bu işi nasıl koordine edebiliriz, ne yapabiliriz bunlar var.

Zaten 32 kilometre gibi bir güvenli bölgenin, bununla ilgili son zamanlarda ABD’den doğrudan bir teklif gelmedi ama bu ABD’nin de fikri değil. Bu, Suriye problemi başladığı günden bu yana Cumhurbaşkanımızın, sadece ABD’ye değil tüm Avrupalılara teklifidir. O günlerde Obama yönetimi bunu gerçekçi bulmuyordu. Bahanelerle bu fikrimizi desteklemediler. Türkiye’nin kararlılığını gördükten sonra bu fikri ortaya attılar. Bu fikre karşı değiliz. Bizim derdimiz, sınırımızın ötesinde bir terör koridoru var. Biz bu terör örgütünü hedef alıyoruz. Biz Kürtlerin düşmanı değiliz. Trump’ın içinde bulunduğu zorluğu görüyoruz. Üzerinde ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme kararı aldı ve özellikle güvenlik ile ilgili birimleri de ABD’nin çekilmemesi için sürekli baskı yapıyor. Son tweet’in de bir iç politika mesajı olduğunu biliyoruz ama stratejik ortaklar, müttefikler sosyal medya üzerinden görüşmez. Bu konuları kendi aramızda görüşmeye devam etmemiz lazım.

TEHDİDE PABUÇ BIRAKMAYIZ

Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı ve hiçbir tehdide pabuç bırakmayacağımızı defalarca söyledik. Türkiye’yi ekonomik olarak tehdit etmekle bir yere varılamaz. Bu sorunu birlikte nasıl çözeceğiz, koordine edeceğiz buna bakmamız lazım. Bir tarafta ekonomik zorluklar diğer tarafta terör tehdidi, ikisinden birini seç dendiği zaman bize bu millet de der ki ‘Ben aç kalırım, susuz kalırım geçmişte olduğu gibi Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi ama boyun eğmem’ der ve karşı karşıya kaldığı tehdidi yok etmek için millet ve devlet olarak, hükümetimiz olarak ne gerekiyorsa onu yaparız. Baskı altında Trump’ın yaptığı açıklamayı ve kullandığı dili doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin hak ettiği saygıyı ve muameleyi ABD ve herkes göstermeli, üslubunu ve davranışlarını buna göre ayarlamalıdır.”

LÜKSEMBURGLU BAKANA YPG ÇIKIŞI: SEVİYORSANIZ ALIN GÖTÜRÜN

LÜKSEMBURGLU Bakan Jean Asselborn’un, basın toplantısında, “Tek taraflı olarak Suriye’nin kuzeydoğusunda bir saldırı gerçekleştirilmesi konusunda kaygı duydukları” sözlerine Çavuşoğlu, konuşma sırası kendisine gelince yanıt verdi. Asselborn’a dönerek açıklama yapan Çavuşoğlu şunları söyledi: “Suriye’de tek taraflı müdahaleye karşıyız diyorsunuz, o zaman gelin terörle birlikte mücadele edelim. DEAŞ’a karşı olduğunuzu söylüyorsunuz da diğer terör örgütlerine karşı olduğunuzu söylemiyorsunuz. 6 Şubat’ta da DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu’nun toplantısı var. Bu toplantıların hepsine katıldım, dostlar alışverişte görsün babında toplantılar. Bir terör örgütüne karşı çarpışırken iyi, diğerine geldiğin zaman savunmaya geçiyoruz. Eğer bu kadar çok seviyorsanız YPG’lileri, PKK’lıları zaten ülkelerinizde yeterince var, onları da alır götürürsünüz.”