‘Stratejik ortağımız Senegal kara gün dostu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika ülkeleri gezisi kapsamında Senegal’e gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Cumhuriyet Sarayı’nda gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Senegal’in siyasi ve ekonomik istikrarı, demokrasisi ile Afrika kıtasında örnek bir ülke olduğunu, bölgesinde barışa da önemli katkılarda bulunduğunu vurguladı.

‘SENEGAL KITA GENELİNDE ÖNCÜ’

Senegal’in başta kendi çevresi olmak üzere, kıta genelindeki öncü rolünü takdirle karşıladığını, bu rolün ileride daha da güçleneceğine inandığını belirten Erdoğan, “Senegal, bizim için değerli bir dost, bunun yanında stratejik bir ortaktır. Senegal de Türkiye’nin bir kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz’da ispat etmiştir” dedi.

Senegal hükümetinin, 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye’ye ve Türk milletine için sergilediği dayanışma nedeniyle teşekkür eden Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bu asil duruşu, bu asil tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız iş birliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal’deki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız tarafından Senegal’de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesi ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz. Bu okullar, Türk ve Senegal devletlerinin teminatı altında faaliyet gösterecekler. Senegal hükümetine, Maarif Vakfı’na verdiği destek için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.”

‘YENİ BİR HAMLE YAKALAYACAĞIZ’

“2013 yılında başbakan olarak ziyaret ettiğim ve aldığımız kararların o günden bugüne hayata geçtiğini görüyorum. Nasıl 2013 yılından sonra ilişkilerimiz yeni ruhla geliştiyse bu ziyaretimden sonra da yeni bir hamle yakalayacağımıza inanıyorum” dedi. Türkiye ile Senegal arasındaki iyi siyasi ilişkilerin, ikili ticari verilerde kendini gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

“2017 yılında ticaretimiz ilk kez 200 milyon dolar bandının üzerine çıkarak, 250 milyon dolara yaklaşmıştı. Şimdi bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız fakat ticaret hacmini yükseltmek kadar onu dengede tutmak da büyük bir önem arz etmektedir. Bizim için Türkiye’nin potansiyelini Senegal’de tanıtmak ne kadar önemliyse Senegal’in potansiyelini Türkiye’de tanıtmak da aynı şekilde önemlidir.”

‘DİĞER ÜLKELER İÇİN ÖRNEK’

Sall’in, 2025 yılını hedefleyerek oluşturduğu Yükselen Senegal Kalkınma Planı’nın, bölgedeki diğer ülkeler için de bir örnek teşkil ettiğine vurgu yapan Erdoğan, “Türk firmalarının proje ve eserleriyle Senegal’de iz bıraktıklarını görüyoruz. Türk işadamlarının Senegal’deki projelerde daha fazla pay almasını temenni ediyoruz” dedi.

Senegal’e 150’yi aşkın iş adamı heyetiyle geldiğine değinen Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile Türkiye-Senegal İş Forumu’nda iki ülkenin işadamlarıyla bir araya geleceğini belirtti. Erdoğan, Türk ve Senegalli iş adamlarının, yatırımlarda yakalayacağı heyecanın önemli olduğunu da vurguladı.

BİN YILI AŞAN BU GEÇMİŞTE BİR KARA LEKE YOK

Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerinin 10. yüzyıla dayandığını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

“Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. Beş yıl önce Başbakanken ziyaret ettiğim Goree Adası’nı inanın her hatırlayışımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorum. Elbette yaşanan onca zulme ve katliama rağmen Afrikalı kardeşlerimin gösterdiği dirayeti, yüce gönüllüğü de saygıyla karşılıyorum.”

Erdoğan, gelecek asrın bir Afrika asrı olacağına inandıklarını, iş birliğine de bu açıdan uzun vadeli baktıklarını ifade etti.

Çok sevdiğini söylediği “Şayet çelikten dişlerin varsa demirden Hindistan cevizlerini bile yiyebilirsin” Senegal ata sözünü anımsatan Erdoğan, “Bence iyi bir dost çelikten dişe benzer. İşte biz de Senegal’in kara gün dostuyuz. Senegal ve Türkiye’nin tıpkı Senegal milli marşında denildiği gibi omuz omuza verdiğinde üstünden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur” diye konuştu.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Senegal’in en yüksek nişanı olan “Senegal Yüksek Devlet Nişanı”nı takdim etti. İki lider daha sonra birlikte öğle yemeği yedi.

Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü’nü ziyaret etti: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dakar'da Pikine Sosyal Pediatri Enstitüsü'nü ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı, burada Senegal First Lady'si Marieme Faye Sall karşıladı. TİKA’nın sağlık yatırımı yaptığı enstitüsüde, her yıl binlerce hasta tedavi ediliyor.

‘TÜRKİYE´NİN DESTEĞİ ALTYAPILARIMIZI GÜÇLENDİRMİŞTİR’

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall da şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanı´na ve hükümetine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye´nin verdiği bu destek başkent ve diğer şehirlerdeki ana altyapılarımızı da güçlendirme fırsat vermiştir. Bizlere sağlanmış 300 milyon dolar finansmanla konferans merkezini, kompleksi, Dakar arenasını, fuar alanını gerçekleştirme fırsatımız oldu. Hem işadamlarının katkısı hem de Eximbank´ın bize sağladığı bu krediyle gerçekleştirdik, teşekkür ediyoruz.

İşbirliğimizi daha da güçlendirmek için turizm, maden ve mineraller, demiryolu ve hidrokarbonlar alanında mutabakat zaptı ve iyi niyet anlaşmaları imzaladık. Görüşmelerimizi yer fıstığı ihracatı alanında da sürdürmeye devam ediyoruz. Ülkemizdeki ticari açığın kapanması için Senegal´den yapılacak yer fıstığı ihracatına Türkiye de olumlu bakıyor.”