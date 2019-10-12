Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriStoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi
GeriGündem Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sevil ERKUŞ-İSTANBUL / Fotoğraf: Levent KULU
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
Stoltenberg Hürriyet’e konuştu: Türk yetkililer güvence verdi

Hiçbir NATO ülkesinin, Türkiye kadar teröre maruz kalmadığını belirten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ankara’nın güvenlik endişelerine hak verirken, harekâtta ‘ihtiyatlı, ölçülü olma’ çağrısı yaptı. Stoltenberg Türkiye’nin tutuklu DEAŞ’lılar konusunda da kendisine güvence verdiğini söyledi.

Uluslararası koalisyonun DEAŞ’ı yenmek üzere büyük başarılar elde ettiğini hatırlatan Genel Sekreter Jens Stoltenberg, bu kazanımların operasyonda riske atılmamasını istedi. Stoltenberg, YPG kontrolündeki bölgede tutuklu DEAŞ’lılar konusunda Türk yetkililerin kendisine güvence verdiğini söyledi, bu soruna sürdürülebilir bir çözüm için uluslararası topluma çağrı yaptı. Barış Pınar’ı başlamadan önce planlanan bir ziyaret kapsamında Türkiye’ye gelen Stoltenberg, Hürriyet’e verdiği röportajda şunları söyledi:

HİÇBİR NATO ÜYESİ BU SIKINTILARI ÇEKMEDİ

“Hiçbir NATO müttefiki Türkiye kadar terör saldırılarından sıkıntı çekmedi, hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok mülteciye ev sahipliği yapmadı ve hiçbiri Ortadoğu’daki şiddet olaylarına bu kadar maruz kalmadı. Bu yüzden Türkiye’nin güvenlik kaygılarının meşru olduğunu söylüyorum. Aynı zamanda, Türkiye’nin ihtiyatlı davranmasını beklediğimi söyledim. Birkaç NATO müttefikinin ciddi kaygılarını ifade ettiğini ve Türk operasyonuyla beraber gerilimin artma riski olduğuna ilişkin şüphelerimi de dile getirdim.
Ortak bir düşmanımız olduğunu hatırlamamız çok önemli. DEAŞ’a karşı beraber savaşıyoruz ve bu savaşta önemli mesafe kat ettik. Kısa süre önce DAEŞ neredeyse İngiltere kadar büyük bir alanı kontrolü altına almıştı. Türkiye o savaşta ön cephedeydi ve Türk askerleri DEAŞ’la savaştı. Bütün bölgeyi kurtardılar ve bu kazanımları tehlikeye atmamamız, korumamız çok önemli.

DEAŞ’LILAR HAPİSTEN KAÇMAMALI

Ayrıca, hapiste olan DEAŞ’lı teröristlerin kaçışlarına izin verilmemeli. Bugün İstanbul’da görüştüğüm Türk liderler, DEAŞ’lıların hapisten kaçmamaları ve DEAŞ’la olan savaşta herhangi bir aksaklığa yer vermemeyi hedeflediklerini açıkça belirttiler. DEAŞ’lılar yakalandılar ve hapiste kalmalılar. Türk liderliğinin anlattığı durum böyle.

(Operasyonun ölçülü olması uyarısı) Burada önemli olan, gerilimin artabileceği ve insanların daha çok acı çekebileceğini anlamak. Türkiye’nin bunu önlemek adına bir sorumluluğu var.

NATO, DAEŞ’ın Afganistan ve Irak’ta her formunu yenilgiye uğratmak için kurulan küresel bir koalisyonun ortağı. Ama Suriye’de karada mevcut olmadığımız için operasyonel sınırları belirlemek NATO’nun işi değil.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO’ya terörle mücadelede yetersiz destek verme eleştirisi) NATO, Türkiye’de hem askeri varlığını hem de Türkiye’nin güvenlik mekanizmalarına yatırımını arttırdı. Ancak konu Suriye’nin kuzeyine geldiğinde, farklı görüşler var. Yani bu konuda farklı düşünceler, NATO’nun Suriye’nin kuzeyindeki duruma müdahil olması konusunu da etkiliyor.

(İtalya ve İspanya’nın Türkiye’ye NATO kapsamında sağladığı hava savunma sistemi desteğini çekmesi) Normalde NATO müttefikleri bir yıllığına bu angajmana girerler. Ertesi yıl ya uzatırlar ya da başka bir müttefik yerlerini alır. Şu andaki ülkelerin görevi uzatması ya da yeni bir ülkenin gelmesi konusunda henüz verilmiş bir son karar yok. Fransa dahil olmak üzere bazı NATO müttefikleri ile Türkiye arasında görüşmeler sürüyor.
(Türkiye’deki S-400 savunma sistemleri) Farklı NATO müttefiklerinin ne tür sistemler edindiği kendi kararlarıdır. Ancak ben Türkiye’nin kararının sadece sonuçları ile ilgileniyorum. Çünkü bu sistemlerin NATO hava füze savunması ile birlikte çalışmasını sağlamak mümkün değil. Ayrıca müttefik uçaklarla ilgili riskler var. Bu konuda nihayetinde bir çözüm bulunmasını umuyorum.”

DÜNYA DEAŞ’LILARA ÇÖZÜM BULMALI

“(NATO’nun yabancı DEAŞ teröristleri konusunda önerisi var mı?) Farklı konular mevcut. (Suriye’de) Tutuklu olan birçok terörist ve yabancı savaşçı var. Bu, şu an birçok ülkede konuşulan bir konu. Bizim ihtiyacımız olan devletlerin oturup, sürdürülebilir ve güvenilir bir çözümü nasıl koordine edebileceğini konuşmak. Çünkü bugün olan çözüm sürdürülebilir değil. Terörist mahkûmlar, kamplarda yaşayan aileleri ve DAEŞ’lı yabancı savaşçılarla nasıl baş edeceğimizi uluslararası toplumun anlaştığı bir yolla belirlemeye ihtiyacımız var. Uluslararası toplum şimdiye kadar insani yardım örgütleriyle bir şeyler yapmaya çalıştı. Şimdi hukuki konuları konuşmalıyız; mahkûmlardan kim sorumlu olacak ve bunun uzun vadedeki çözümü nedir? Masaya bir teklif koymak NATO’nun işi, sorumluluğu değil. Ama yine de bütün NATO müttefiklerini etkiliyor. Birçok NATO ülkesinden gelmiş yabancı savaşçılar var. Bu süren bir tartışma. Bütün NATO müttefiklerini ve uluslararası toplumu yabancı savaşçılar ve onların aileleri için güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya davet ediyorum.”

Sevil Erkuş
Sevil Erkuş
sevil.erkus@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
MSB açıkladı: ABD gözlem noktasına atış yapılmadı
"Artık geri adım atmayacağız, kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz"
Tek tek indirildi! Köyler temizlenmeye devam ediyor
MSB Twitter'dan paylaştı! Teröristler böyle vuruldu