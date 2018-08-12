STK'lara çağrı: Yarın çok geç olabilir
CHP’li Muharrem İnce, Twitter’dan ekonomi dünyasına seslendi. “Yarın çok geç olabilir” diyerek ekonomi STK’larını göreve çağıran İnce, şu mesajları verdi:
“Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu iddia eden yapılanmalar, neredesiniz? Öncelikle her fırsatta bir araya gelip açıklamalar yapan çatı örgütlere sesleniyorum. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) oluşturan ticaret ve sanayi odaları ile borsaların üyeleri içine sürüklendiğimiz krizden etkilenmiyor mu? Sanayicilerimiz ve tüccarlarımızın işleri yolunda mı? Onların ülke olarak karşı karşıya olduğumuz felaketle hiç mi ilgileri yok? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) üyeleri olan esnaf ve sanatkarlarımız bu gidişten memnun mu? Türk-İş ve diğer işçi sendikaları gelecek olan krizden en çok işçi, emekçi ve dar gelirlilerin etkileneceğini görmüyor mu? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu neden sesini yükseltmiyor? Hepimiz, uçuruma hızla yaklaşan bir gemide sessizliğe bürünmüş vaziyette, dümendeki bilgisiz ve çaresiz kaptanı seyrediyoruz. Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, bütün vatandaşlarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Yarın çok geç olabilir.”
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