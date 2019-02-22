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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.02.2019 - 07:17, Son Güncelleme:

Steve Irwin'in korkusuz yaşamı Google ana sayfasına taşındı

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Steve Irwin'in korkusuz yaşamı Google ana sayfasına taşındı

Yaptığı korkusuz hamlelerle belgesel tutkunlarının yakından takip ettiği Steve Irwin, 57. yaş gününde arama motoru Google tarafından es geçilmedi. Özellikle belgesellerinde timsahlarla çekinmeden etkileşim kurabilmesiyle tanınan Steve Irwin, 2006 yılında bir vatozun iğnesiyle hayatını kaybetmişti. Peki, Steve Irwin kimdir? İşte, ailesi de kendisi gibi kendisine doğaya adayan o isim hakkında bazı bilgiler

Avustralya doğumlu Steve Irwin, ünlü belgesel kanallarının yayın akışına hayat vermiştir. Özgün stiliyle belgesel dünyasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Steve Irwin, timsahlarla olan diyalogu nedeniyle 'Timsah Avcısı' olarak nitelenmektedir. 

HAYVANAT BAHÇESİNDE GEÇEN BİR ÖMÜR

Henüz çok küçükken hayvanat bahçesiyle iç içe büyüyen Steve Irwin, timsahların  farklı havuz ve lokasyonlara sevkiyatında yer almıştır. Bir süre sonra daha reşit bile olmamışken ilk timsahını yakalayan Steve Irwin, zehirli veya tehlikeli ne kadar hayvan varsa bir arada bulunmuştur. Steve Irwin'in hikayesi tam da bu anda başlamıştır. 

Şimdiki adıyla Avustralya Hayvanat Bahçesini kendi imkanlarıyla genişleten Steve Irwin, birçok hayvana tıbbi destek de sağlamıştır.

VATOZ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ

Belgesel seyircilerinin” yakından tanıdığı dünyaca ünlü “timsah avcısı” Steve Irwin, dalış seferi sırasında bir vatoz tarafından göğsüne ölümcül darbe alıp yaşamını yitirdi. Hayatını vahşi doğaya adayan Avustralyalı “timsah avcısı” Steve Irwin, denizaltında çekim yaparken talihsiz bir kazaya kurban gitti. 44 yaşındaki Irwin, son kez kamera karşısına geçtiğinden habersiz, Büyük Mercan Kayalıklarında sualtı
belgeseli çekiyordu. Steve ırwin kendini doğaya adayan ender insanlardan biridir.

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