Steve Irwin'in korkusuz yaşamı Google ana sayfasına taşındı
Yaptığı korkusuz hamlelerle belgesel tutkunlarının yakından takip ettiği Steve Irwin, 57. yaş gününde arama motoru Google tarafından es geçilmedi. Özellikle belgesellerinde timsahlarla çekinmeden etkileşim kurabilmesiyle tanınan Steve Irwin, 2006 yılında bir vatozun iğnesiyle hayatını kaybetmişti. Peki, Steve Irwin kimdir? İşte, ailesi de kendisi gibi kendisine doğaya adayan o isim hakkında bazı bilgiler
Avustralya doğumlu Steve Irwin, ünlü belgesel kanallarının yayın akışına hayat vermiştir. Özgün stiliyle belgesel dünyasının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Steve Irwin, timsahlarla olan diyalogu nedeniyle 'Timsah Avcısı' olarak nitelenmektedir.
HAYVANAT BAHÇESİNDE GEÇEN BİR ÖMÜR
Henüz çok küçükken hayvanat bahçesiyle iç içe büyüyen Steve Irwin, timsahların farklı havuz ve lokasyonlara sevkiyatında yer almıştır. Bir süre sonra daha reşit bile olmamışken ilk timsahını yakalayan Steve Irwin, zehirli veya tehlikeli ne kadar hayvan varsa bir arada bulunmuştur. Steve Irwin'in hikayesi tam da bu anda başlamıştır.
Şimdiki adıyla Avustralya Hayvanat Bahçesini kendi imkanlarıyla genişleten Steve Irwin, birçok hayvana tıbbi destek de sağlamıştır.
VATOZ SALDIRISINDA HAYATINI KAYBETTİ
Belgesel seyircilerinin” yakından tanıdığı dünyaca ünlü “timsah avcısı” Steve Irwin, dalış seferi sırasında bir vatoz tarafından göğsüne ölümcül darbe alıp yaşamını yitirdi. Hayatını vahşi doğaya adayan Avustralyalı “timsah avcısı” Steve Irwin, denizaltında çekim yaparken talihsiz bir kazaya kurban gitti. 44 yaşındaki Irwin, son kez kamera karşısına geçtiğinden habersiz, Büyük Mercan Kayalıklarında sualtı
belgeseli çekiyordu. Steve ırwin kendini doğaya adayan ender insanlardan biridir.
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