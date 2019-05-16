Statta maç izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3'üncü Lig play off maçında Kocaelispor ile karşılaşan Yeni Çorumspor'un taraftarı Sinan Yıldız (40), statta maç sırasında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, dün, Kocaeli Şehir Stadyumu'nda meydana geldi. 3'üncü Lig play off maçında Kocaelispor ile karşılaşan Yeni Çorumspor'un taraftarı Sinan Yıldız, maç izlerken aniden fenalaştı. Taraftarların çağırmasıyla tribüne gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Yıldız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan evli ve 2 çocuk babası Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Yıldız'ın ölümü, Yeni Çorumspor camiası ile ailesini yasa boğdu. Sinan Yıldız, yarın Çorum'un Mecitözü ilçesinde toprağa verilecek.
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