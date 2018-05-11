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    Statta açılan ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartına beraat

    Hakan AKGÜN/DHA
    11.05.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Samsun'da geçen yıl Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçı sırasında tribünde, cezaevinde açlık grevi yapan eğitimci Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için pankart açtıkları iddiasıyla haklarında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan dava açılan 15 kişi, beraat etti.

    Samsun'da Beşiktaş ile Konyaspor arasında 6 Ağustos 2017 tarihinde, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Süper Kupa maçında bir grup taraftar tarafından tribünde cezaevinde açlık grevi yapan DHKP-C terör örgütü mensubu oldukları iddia edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek amaçlı 'Nuriye Salih Yaşasın' yazılı pankart açıldı. Şüpheliler, üzerlerinde saklayıp üç parça halinde tribüne soktukları pankartı açtıktan sonra fotoğrafını da sosyal paylaşım sitesinden paylaştı.

    Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliler hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturmada kimlikleri tespit edilen ve içlerinde avukat, devlet memuru ve öğrencilerin bulunduğu 16 şüpheli hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama emri çıkartıldı.

    Yakalanan şüphelilerden Duygu Uzun, Mehmet Mert Aydos, Ufuk Bıyık, Haydar Aktan, Anıl Çobanoğulları, Bilal Canberk Dönmez, Volkan Çalışkan, Erkan Akbaba, Didem Doğan, Cemil Doğan ve Özge Öznur Uysal'ın çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 5 kişi ise tutuksuz yargılandı. Tutuklanan 11 kişi mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest kaldı.

    Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde dün son kez hakim karşısına çıkıldı. Tutuksuz yargılanan 16 kişiden 15'i hakkında beraat kararı verildi. Duruşmaya katılamadığı için savunması alınamayan 1 kişinin dosyası ise ayrıldı.

    Etiketler: Karar , gündem
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