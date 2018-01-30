Starbucks çalışma saatleri 2020 – Starbucks saat kaçta kapanıyor ve saat kaçta açılıyor?

Starbucks, ABD'li kahve dükkânları zinciridir. Adını Moby Dick'teki ‘’Starbuck’’ adlı karakterden alır ve simgesi bir denizkızıdır. Merkezi Seattle, Washington'dadır.

STARBUCKS ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Starbucks’ın ilk mağazası 1971 yılında, öğretmen olan Jerry Baldwin, tarih öğretmeni Gordon Bowker ve yazar olan Zev Siegel tarafından Pike Place Market adıyla bilinen bir yerde açıldı.

1982 yılında yatırımcı Howard Schultz da ortaklığa katıldı ve İtalyan barlarından etkilenerek 1985 yılında II Giornale kahve dükkânları zincirini kurdu. Birkaç yıl sonra Starbucks'ın ilk sahipleri başka bir mağaza satın alınca Starbucks'ı Shultz'a devrettiler. Böylece Shultz'un kahve dükkânları, Starbucks adını alarak hizmet vermeye devam etti.

Starbucks, ilk mağazalarını Vancouver, Britanya Kolumbiyası ve Şikago, Illinois'de açtı. Kuzey Amerika dışındaki ilk mağazası ise 1996 yılında Tokyo’da açıldı.

28 Haziran 2015 tarihi itibarıyla Starbucks 65 ülkede toplam 22.519 mağazasıyla, kahve satın alınması ve kavrulmasında dünyanın önde gelen şirketlerinden birisidir.

STARBUCKS SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE SAAT KAÇTA KAPANIYOR? STARBUCKS HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ

Starbucks, genellikle her gün 07:30’dan 23:00’a kadar çalışmaktadır. Çalışma saatleri şubeden şubeye değişiklik gösterebilir. Alışveriş merkezi içerisinde bulunan şubeler ise genellikle 10:00’da açılmaktadır. Starbucks hafta sonu da yine aynı hafta içi gibi mesai saatleri içinde hizmet verir. Ayrıca dini ve resmi bayramlarda da açıktır.

Starbucks Türkiye Genel Müdürlüğü, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak, Anel Plaza No: 5/4, Zemin Kat, Pk: 34768, Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 4749 numaralı telefon veya (0216) 999 7200 numaralı faks ile de ulaşabilirsiniz.