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ANKARA
21.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Star Wars’ta İYİ Parti sürprizi

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Star Wars’ta İYİ Parti sürprizi

Star Wars: The Rise of Skywalker (Skywalker’ın Yükselişi) filmi öncesinde İYİ Parti’nin reklamı yer aldı.

Filmin gösterileceği tüm sinema salonlarında yayınlanacak bir dakikalık reklam filminde gençlere “Güç seninle olsun” diye seslenildi. “Parlamenter sisteme dönüş” mesajı verilen filmde “Unutma, karanlıkların krallığında hapistir korkuyla yaşayan. Çık korkularından. Güçlü geleceği için Cumhuriyet’in, yeni bir parlamenter sistem gelsin. Gençlerin elinde yükselsin, demokratik Cumhuriyet’in bayrağı” denildi. 

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