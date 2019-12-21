Star Wars’ta İYİ Parti sürprizi

Filmin gösterileceği tüm sinema salonlarında yayınlanacak bir dakikalık reklam filminde gençlere “Güç seninle olsun” diye seslenildi. “Parlamenter sisteme dönüş” mesajı verilen filmde “Unutma, karanlıkların krallığında hapistir korkuyla yaşayan. Çık korkularından. Güçlü geleceği için Cumhuriyet’in, yeni bir parlamenter sistem gelsin. Gençlerin elinde yükselsin, demokratik Cumhuriyet’in bayrağı” denildi.