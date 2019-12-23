Stalin sosyal medyada TT oldu... Devrimci mi yoksa kanlı diktatör mü

STALİN etiketli paylaşımlar, daha çok Türklerin mesajlarıyla 18 Aralık’ta sosyal medya gündeminde üst sıralarda yer aldı. Genellikle sol, sosyalist ve komünist birlik, oluşum ve partiler, “İyi ki doğdun komutan” ifadesiyle mesajlar paylaştılar. HDP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Çepni, “İnsanlığın umudu, faşizmin korkusu Ekim Devrimi’nin yapıcılarından, Bolşevik önder, direniş komutanı... İyi ki doğdun işçi sınıfı ve ezilenlerin yoldaşı Stalin. 141’inci yaşında sosyalizm mücadelemize ışık tutmaya devam ediyor” mesajını yazdı. Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay da bir takipçisinin “İyi ki doğdun yoldaş Stalin. Öcü gibi korkuyorlar” mesajını retweet yaptı.

KUSURLARINLA BİZE AİTSİN

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), sol eksenli bazı yayınlar ve sosyalist gençlik yapılanmaları da, “İnsanlığa yeni bir umut olan Ekim Devrimi’nin Bolşevik önderi, Nazi faşizmine karşı direnişin komutanı, sosyalizm fikrinin hayatın gerçeğinde inşa eden yapıcılarından ve önderi Stalin yoldaşın doğum günü. Çeliğe su veren insan, kusurların ve yeteneklerinle bize aitsin. İyi ki yaşadın” gibi mesajlar attılar.

Stalin övgülerine bazı Türk solculardan da, “Devrimin büyük önderi Sultan Galiyev’i katleden hain Stalin’i hâlâ destekleyen sosyalist Türk var mı?” gibi tepkiler geldi.

Bazı takipçiler ise “Kendine muhalif herkesi kurşuna dizip, halkını aç bırakan katilin biri. Hem ezilen halkları savunduğunuzu iddia ediyorsun, hem de böyle bir katliamcının doğum gününü kutlayacak kadar sempati duyuyorsun. Kendisi Kafkasya halklarının katili bir diktatördür”; “Milyonlarca Tatar ve Ukrain’in ölüm ve sürgün emrini veren, anadil ve inanç özgürlüklerinin düşmanı, tek tipçi, en büyük merkeziyetçi sosyal faşist için doğum günün kutlu olsun demek nedir arkadaş. İnsanlık adına utanılacak bir paylaşım”; “Acımasız bu katilin doğumunu ülkesi bile kutlamıyor. Binlerce masumun kanı ellerine. Bir sosyal demokrat olarak kutluyanlari kınıyorum” mesajlarıyla karşılık verdiler.

BÖYLE SAVUNDULAR

-Stalin yandaşları ise tepkilere karşı, “Stalingrad ve Berlin’de zaferler kazanmış Kızıl Ordu’nun mareşaline dair söyleyecek sözleri yok? Hitler’in dünyayı binlerce Auschwitz’lerle doldurmasına engel olan kişi Stalin. Avrupa’yı toplama kamplarıyla dolu bir şekilde hayal edemiyorsanız nedeni odur. Yunan besteci Theodorakis’in dediği gibi; ‘Stalin’e saldırıyorlar çünkü o, onların sevgili Führerlerini mahvetti” mesajlarını paylaştılar.

RESMİ RAKAMLARA GÖRE STALİN 2 MİLYON 900 BİN CAN ALDI

- 18 Aralık 1878 doğumlu olan Josef Stalin, 5 Mart 1953’de ölümüne kadar Marksist-Leninist ideolojinin Rusya’daki uygulayıcısıydı. 1917 Ekim Devrimi’nin öncülerinden biri olarak 20’nci yüzyılın ilk yarısına damgasını vurdu. 1922’de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu. Lenin’in ölümünden sonra nüfuzunu artırdı ve 1927 yılında Sovyetler Birliği’nin lideri konumuna geldi. Gürcü kökenli olup, “Koba (çivi)” lakabıyla anılırdı. Rus iç savaşında cephe komutanı iken Sovyetler’de mareşalliğe kadar geldi. 2’nci Dünya Savaşı’nı kazanan Kızıl Ordu’nun başkomutanıydı. Hakkında 1100’den fazla eser yazıldı.

İNFAZ KAYITLARI

Rejimi altında öldürülen insan sayısını hesaplamaya çalışan araştırmacılar 3 milyondan 20 milyona kadar değişik tahminlerde bulunuyorlar. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, 1921-1953 arasında 799 bin 455 kişinin infazını içeren resmi kayıtlar bulundu. Yaklaşık 1 milyon 700 bin kişi rejim muhaliflerinin tutulduğu çalışma kampları Gulag’da, 390 bin kişi ise zorunlu göç sırasında öldü. Bu kapsamda 2 milyon 900 bin resmi kurban bulunuyor. En büyük oğlu Yakov, Nazi güçlerince esir alındığında bir generalle takas edilmek istendi. Babası, “Bir onbaşı ancak bir onbaşıyla takas edilir” diyerek reddedince oğlu kurşuna dizilerek öldürüldü. Gerçekte söylediği kanıtlanamasa da, “Bir kişinin ölümü trajedidir; milyonların ölümü ise istatistiktir” sözü, tarihte bir aforizma olarak ona mal edildi.