Stajyer AİM memuru nedir ve ne iş yapar?

AIM Memurlarının görev tanımı şu şekildedir; Ulusal ve Uluslararası uçuş emniyetini, verimliliğini, etkinliğini, düzenini, havacılık bilgi ve verilerini belirlenen standartlar çerçevesinde, uygulayan ve hizmet veren meslek grubudur.



“Uluslararası sivil havacılığı destekleyen en hayati ve az bilinen rollerden biri Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) tarafından yerine getirilmektedir. Havacılık Bilgi Yönetiminin (AIM) amacı,uluslararası hava seyrüseferiningüven, düzen ve etkinliği için gerekli bilgihavacılık/veri ve haberleşme akışını sağlamaktır. Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) birimleri uçuşun tüm aşamalarında (uçuş öncesi/esnası/sonrası) gerek duyulan havacılık veri/bilgilerini toplayan ve uçak işleticileri ile pilotların kullanımına sunan birimlerdir. Eksik ve hatalı havacılık veri/bilgisi hava seyrüsefer emniyetini tehlikeye düşürebilir.

AIM MEMURUNUN GÖREVİ NEDİR?



Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kurucu üyelerinden olan Türkiye’de “Havacılık Bilgi Hizmetleri” tek yetkili “Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcı” kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından sağlanmaktadır. Ülkemizde DHMİ tarafından işletilen 52 havalimanında yaklaşık 493 Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) personeli günün 24 saati görev yürütmektedir. Başlıca görevleri;

- Türk Hava Sahası ve havalimanlarına ilişkin tüm havacılık bilgilerini toplama, “Havacılık Bilgi Bülteni (AIP)” formatında İngilizce ve Türkçe olarak hazırlama, yayınlama ve dağıtım işlemleri;



- Türk Hava Sahasını kullanacak tüm yerli ve yabancı uçakların uçuş izninin olup olmadığının takibi, resmi tatil, haftasonu ve mesai saatleri dışında “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” adına Türk Hava Sahası kullanımına izin vermek, izinsiz uçakların geri çevrilmesini koordine etmek;



- Uçuştan önce her hava aracının doldurması gereken Uçuş Planlarının yayım, denetim ve takibi;



- Uçuş operasyonu ile ilgili bütün personele, havacılıkla ilgili herhangi bir kolaylık, hizmet, yöntem veya tehlikenin varlığı, koşulları ya da değişikliği hakkında yapılan uyarılar manasına gelen NOTAM (Havacılara Uyarı) işlemleri;



- Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) alanında yaşanan uluslararası gelişmeleri izlemek, otomasyon ve entegrasyona yönelik projeleri başlatmak.



- COSPAS-SARSAT (Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi) veya başka yollardan SAR’la (Arama ve Kurtarma) ilgili ihbarları değerlendirmek,ilgili kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak.



Küresel olarak hava trafiğinin her geçen gün yoğunluğunu artırması karşısında Hava Seyrüseferinin etkinliğini, emniyetini ve verimliliğini artırmak; uçuş maliyetleri ile çevresel etkiyi azaltmak üzere EUROCONTROL (Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı) ve FAA (Amerikan Federal Havacılık İdaresi) işbirliği ile çeşitli sistemler arasında doğru bilginin doğru yer ve zamanda paylaşımını öngören Genişletilmiş Bilgi Yönetim Sistemi (SystemWide Information Management-SWIM) projesi geliştirilmektedir. ICAO tarafından yayınlanan Global Hava Seyrüsefer Planı Doküman 9750 kısım 1.83’de yeni gelişen Hava Trafik Yönetimi (ATM) ihtiyaçları doğrultusunda Havacılık

Bilgisinin doğru ve zamanında sağlanması için geleneksel Havacılık Bilgi Hizmeti anlayışından seyrettiği Türkiye’de, Sivil Havacılığın küresel mahiyete sahip olması nedeniyle Ülkemizin uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelere adaptasyonu son derece önemlidir. Bu doğrultuda uçuş operasyonları ve “Genişletilmiş Havacılık Bilgisi Yönetimi” (SWIM) anlayışına geçilmesi Global Hava Seyrüsefer Planının (GANP) stratejilerinden biri olarak belirlenmiştir. Hava trafiği artışının global ortalamanın üzerinde veri güvenilirliğinin artırılması, ortak teknoloji ve değerlerin kullanılması, otomasyon ile entegrasyonu sağlanması için DHMİ uluslararası sivil havacılık kuruluşları nezdinde global gelişmeleri yakından takip etmekte ve yeni uygulamaları hayata geçirmektedir. Gerek uluslararası, gerekse ulusal seviyede yaşanan bu gelişmeler ulusal ve uluslararası hava seyrüseferinin emniyet, düzen ve etkinliği için gerekli havacılık bilgi/veri ve haberleşmeyi en hızlı, en doğru ve en etkin şekilde uçuşun her aşamasında kullanıcılara sunmakla görevli Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM) hizmetinin havacılık sektörü için kritik önemi ile vazgeçilmezliğini bir kez daha vurgulamaktadır.