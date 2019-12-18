Stabil ne demek? Stabil nedir? Stabil TDK kelimesinin anlamı

Stabil kelimesi sıklıkla doktorların kullandığı kelimedir. Ayriyeten anlamı itibari ile pek çok alanda da kullanılabilmektedir.

Stabil kelimesinin anlamı; dayanıklı ve sağlam, dengeli, düz, oturmuş olarak sıklıkla kullanılmaktadır. İlave olarak; 'kararlı ve değişmez (Mecaz niteliği taşıyan anlamlardır.)' anlamına da gelmektedir. TDK sözlüğünde de stabil kelimesinin anlamı yukarıdaki gibi geçmektedir.

Stabil Kelimesinin Kökeni Nedir?

Stabil kelimesi Fransızca stable kelimesinden alıntı olarak bulunmaktadır. Öte yandan stabil kelimesi Latincede stāre, stāt eyleminden türemiştir.

Stabil Kelimesi Nerelerde Kullanılır?

Akla gelen ilk kullanım yerleri hastaneler olarak sınırlanabilmektedir. Doktorların hastanın durumunu belirtmesi için kullandığı stabil kelimesi, elektronik cihazların durumunu belirtmek için de kullanılmaktadır. İlerleyen teknoloji esas alındığında kullanımının daha da yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir.