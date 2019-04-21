Sri Lanka’nın başkenti neresi?
Sri Lanka ve başkenti terör olaylarıyla gündeme geldi. Başkent Colombo'daki 3 otelin yanı sıra Dehiwela kentinde hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan patlama gerçekleşti. İşte, Sri Lanka’nın başkenti Colombo hakkında detaylı bilgi
Kolombo Sri Lanka'nın en büyük şehri ve başkentidir. Sri Lanka'nın medya faaliyetlerinin neredeyse tamamı başkent Colombo'da gerçekleştirilir. Şehir, Güneydoğu Asya'nın popüler bir moda merkezidir.
COLOMBO’DAKİ POPÜLER YERLER
Beria Gölü
Beira Gölü, Sri Lanka'da, Colombo şehrinin merkezinde bir göldür. Göl, şehirdeki birçok büyük işletme ile çevrilidir. Başlangıçta 100 yıl önce yaklaşık 1.65 km² araziyi işgal etti ve o zamandan beri çeşitli nedenlerden dolayı bugün 0,65 km²'ye düşürüldü.
Galle Face Gree
Geçmişte daha geniş bir alana yayılan ve “Galle Face Green” olarak anılan bölge, 1859 yılında Sir Henry George Ward tarafından düzenlettirilmiştir. Galle Face Green başlangıçta Hollandalılar tarafından toplarını Portekiz’e karşı stratejik bir ateş hattına dönüştürmenin bir yolu olarak ortaya atıldı.
Colombo Ulusal Müzesi
Colombo Ulusal Müzesi, aynı zamanda Sri Lanka Ulusal Müzesi olarak da bilinir, Colombo'daki iki müzeden biridir. Sri Lanka'daki en büyük müzedir. Merkezi hükümetin Ulusal Müzesi Bölümü tarafından korunmaktadır
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