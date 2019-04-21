Sri Lanka’nın başkenti neresi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSri Lanka’nın başkenti neresi?
GeriGündem Sri Lanka’nın başkenti neresi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
21.04.2019 - 12:37, Son Güncelleme:

Sri Lanka’nın başkenti neresi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sri Lanka’nın başkenti neresi?

Sri Lanka ve başkenti terör olaylarıyla gündeme geldi. Başkent Colombo'daki 3 otelin yanı sıra Dehiwela kentinde hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan patlama gerçekleşti. İşte, Sri Lanka’nın başkenti Colombo hakkında detaylı bilgi

Kolombo Sri Lanka'nın en büyük şehri ve başkentidir. Sri Lanka'nın medya faaliyetlerinin neredeyse tamamı başkent Colombo'da gerçekleştirilir. Şehir, Güneydoğu Asya'nın popüler bir moda merkezidir.

Sri Lanka’nın başkenti neresi
Sri Lanka’nın başkenti neresi?

COLOMBO’DAKİ POPÜLER YERLER

Beria Gölü

Beira Gölü, Sri Lanka'da, Colombo şehrinin merkezinde bir göldür. Göl, şehirdeki birçok büyük işletme ile çevrilidir. Başlangıçta 100 yıl önce yaklaşık 1.65 km² araziyi işgal etti ve o zamandan beri çeşitli nedenlerden dolayı bugün 0,65 km²'ye düşürüldü.

Galle Face Gree

Geçmişte daha geniş bir alana yayılan ve “Galle Face Green” olarak anılan bölge, 1859 yılında Sir Henry George Ward tarafından düzenlettirilmiştir. Galle Face Green başlangıçta Hollandalılar tarafından toplarını Portekiz’e karşı stratejik bir ateş hattına dönüştürmenin bir yolu olarak ortaya atıldı.

Colombo Ulusal Müzesi

Colombo Ulusal Müzesi, aynı zamanda Sri Lanka Ulusal Müzesi olarak da bilinir, Colombo'daki iki müzeden biridir. Sri Lanka'daki en büyük müzedir. Merkezi hükümetin Ulusal Müzesi Bölümü tarafından korunmaktadır

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Hayrete düşüren olay! "35 yıldır bu işi yapıyorum, ilk kez karşılaştım"

Kahramanlara veda... Böyle uğurlandılar...

Bolu Dağı'nda kar etkisini sürdürüyor

Kayınpeder dehşet saçtı