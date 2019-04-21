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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 19:41, Son Güncelleme:

Sri Lanka'da bombalı saldırı - Sri Lanka nerede ve hangi kıtada?

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Sri Lanka'da bombalı saldırı - Sri Lanka nerede ve hangi kıtada?

Sri Lanka'nın üç kentinde peş peş otelleri ve kiliseleri hedef alan terör saldırı gerçekleşti. Kanlı saldırı ile beraber, dünyanın gözü ülkeden gelen acı haberlere kilitlendi. Sri Lanka'daki terör saldırısında yapılan açıklamalara göre 207 kişi kişi hayatını kaybetti, 500 kişi de yaralandı. Bombalı saldırıda ölenlerde 2'sinin Türk mühendis olduğu bildirildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar Sri Lanka'nın nerede olduğunu sorgulamaya başladı. Peki, Sri Lanka nerede ve hangi kıtada? İşte, Sri Lanka'nın coğrafi konumuna ilişkin detaylar.

Sri Lanka'nın 3 kentinde peş peşe meydana gelen patlamalarından ardından dünya ülkeden gelen haberlere kilitlendi. Sri Lanka'da 207 kişinin yaşamını yitirdiği kanlı saldırıda 2 Türk mühendisin de bulunduğu öğrenildi. Dünya gibi Türkiye'nin de gündemine oturan Sri Lanka'daki terör saldırısının ardından, Sri Lanka'nın nerede ve hangi kıtada olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Sri Lanka hangi kıtadadır? İşte, Sri Lanka'nın coğrafi konumu ile ilgili bazı bilgiler.

Dünyayı sarsan Sri Lanka'daki kanlı terör saldırısı ile peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Kilise ve otelleri hedef alan saldırıda son açıklamaya göre ölü sayısı 207 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden Türk isimleri Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş olarak açıklandı. Sri Lanka Ulusal Hristiyan Protestan Birliği'nin (NCEASL) verilerine göre, Sri Lanka'da geçen yıl Hristiyanlara yönelik 86 ayırımcılık, tehdit ve şiddet vakası gerçekleşti. Birlik bu yıl ise bu tip 26 vakanın gerçekleştiğini açıkladı. Dünyanın acı ile takip ettiği Sri Lanka'daki patlamalarla beraber, ülkenin konumu da merak konusu oldu. Peki, Güney Asya ülkelerinden olan Sri Lanka nerede ve hangi kıtada? Sri Lanka'nın başkenti neresi?

SRİ LANKA'DA KANLI PAZAR

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Saldırılar sebebiyle 207 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Toplamda gerçekleştirilen altı saldırının ardından Sri Lanka polisi ülkenin Dehiwela kentindeki hayvanat bahçesi yakınındaki bir oteli hedef alan yeni bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Yeni saldırı sebebiyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.

Yedinci patlamanın ardından başkent Colombo'nun Orugodawatta bölgesinde yeni bir patlamanın daha meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Sri Lanka Savunma Bakanı süresiz çıkma yasağı ilan etti. Sosyal medya ağlarına ve mesajlaşma hizmetlerine erişim kısıtlandı. Terör saldırılarıyla bağlantılı olarak 7 şüpheli gözaltına alındı.

SRİ LANKA'NIN COĞRAFİ KONUMU

Sri Lanka, resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Güney Asya'da, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu'nda bulunan bir ada ülkesidir. 1972 yılından önce Seylan olarak bilinirdi. Hint Okyanusu'nun İncisi olarak da adlandırılan ülkede yaklaşık 21 milyon kişi yaşamaktadır.

Hükümet güçleri ve Tamil Eelam Özgürlük Kaplanları (diğer adıyla Tamil Kaplanları) arasında gerçekleşen iç savaş 1983 yılından beri sürmektedeydi. Tamil Kaplanları, adanın kuzeyinde ve doğusunda Tamil Eelam adında bağımsız bir devlet kurmak için mücadelesi 2009 yılında hükümet güçlerinin zaferiyle sonuçlanmıştır.

 BAŞKENTİ NERESİ?

Kolombo Sri Lanka'nın en büyük şehri ve başkentidir. Sri Lanka'nın medya faaliyetlerinin neredeyse tamamı başkent Colombo'da gerçekleştirilir. Şehir, Güneydoğu Asya'nın popüler bir moda merkezidir.

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