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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sri Lanka’da isimleri yaşatılacak

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Sri Lanka’da isimleri yaşatılacak

Sri Lanka’da bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk mühendis Serhan Selçuk Nariçi (34) ile Yiğit Ali Çavuş’un (27) ailelerine Sri Lanka’daki ABD Büyükelçiliği tarafından başsağlığı mektubu gönderildi.

Mektupta, Türk mühendislerinin adlarının yeni yapılan elçilik binasının önünde taştan bir anıta yazılacağı belirtildi. Mühendisler Nariçi ile Çavuş, Sri Lanka’da yapımı devam eden ABD büyükelçiliği binasının inşaatında çalışıyordu. Nisan ayında terör örgütü DEAŞ tarafından Sri Lanka’da düzenlenen bombalı saldırıda kahvaltı için gittikleri otelde yakalanan Türk mühendislerin cenazeleri Türkiye’ye getirilerek defnedildi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi’nin ailesi ile İstanbul’da oturan Yiğit Ali Çavuş’un ailesine Sri Lanka’daki ABD Büyükelçiliği tarafından başsağlığı mektubu gönderildi. Her iki mektupta da Türk mühendislerin hayatını kaybetmesiyle ilgili üzüntü duydukları ifade edildi. Nariçi’nin ailesine gönderilen mektupta, “Ekibimiz Serhan’la büyük bir zevkle çalıştı. Onun espri anlayışından keyif aldılar” ifadesi kullanıldı. Çavuş’un ailesine gönderilen mektupta ise Çavuş için, “Profesyonelliği ve arkadaş canlısı kişiliğiyle çok sevilen birisiydi” ifadesi kullanıldı. Mektupta ayrıca Nariçi ile Çavuş’u onurlandırmak adına yeni yapılan elçilik binasının önündeki taştan bir anıta isimlerinin yazılacağı belirtildi.

BİZİ ONURLANDIRDI

Oğlunun unutulmamasının kendilerini onurlandırdığını söyleyen Serhan Selçuk Nariçi’nin babası Mehmet Nariçi, “Bize gönderilen mektuptan oğlumun mesleki bilgisinin iyi düzeyde olduğunu, elçilik ve proje çalışanlarıyla iyi diyalog içerisinde olduğunu öğreniyorum. Oğlumun isminin elçilik binası önünde bir anıta yazılması, unutulmaması bizim için bir onurdur” dedi. Saldırıdan sonra oğlunun unutulmamasının güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yiğit Ali Çavuş’un babası Mehmet Çavuş ise “Sri Lanka’daki ABD büyükelçiliğinin bize mektup göndermesi çok güzel bir duygu. Başsağlığı dilemeleri ve duygularını paylaşmaları bizi duygulandırdı. Ben de kendilerine cevaben bir mektup yazacağım” diye konuştu. m İdris EMEN

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