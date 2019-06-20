Sri Lanka’da isimleri yaşatılacak
Sri Lanka’da bombalı saldırıda hayatını kaybeden Türk mühendis Serhan Selçuk Nariçi (34) ile Yiğit Ali Çavuş’un (27) ailelerine Sri Lanka’daki ABD Büyükelçiliği tarafından başsağlığı mektubu gönderildi.
Mektupta, Türk mühendislerinin adlarının yeni yapılan elçilik binasının önünde taştan bir anıta yazılacağı belirtildi. Mühendisler Nariçi ile Çavuş, Sri Lanka’da yapımı devam eden ABD büyükelçiliği binasının inşaatında çalışıyordu. Nisan ayında terör örgütü DEAŞ tarafından Sri Lanka’da düzenlenen bombalı saldırıda kahvaltı için gittikleri otelde yakalanan Türk mühendislerin cenazeleri Türkiye’ye getirilerek defnedildi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde oturan Serhan Selçuk Nariçi’nin ailesi ile İstanbul’da oturan Yiğit Ali Çavuş’un ailesine Sri Lanka’daki ABD Büyükelçiliği tarafından başsağlığı mektubu gönderildi. Her iki mektupta da Türk mühendislerin hayatını kaybetmesiyle ilgili üzüntü duydukları ifade edildi. Nariçi’nin ailesine gönderilen mektupta, “Ekibimiz Serhan’la büyük bir zevkle çalıştı. Onun espri anlayışından keyif aldılar” ifadesi kullanıldı. Çavuş’un ailesine gönderilen mektupta ise Çavuş için, “Profesyonelliği ve arkadaş canlısı kişiliğiyle çok sevilen birisiydi” ifadesi kullanıldı. Mektupta ayrıca Nariçi ile Çavuş’u onurlandırmak adına yeni yapılan elçilik binasının önündeki taştan bir anıta isimlerinin yazılacağı belirtildi.
BİZİ ONURLANDIRDI
Oğlunun unutulmamasının kendilerini onurlandırdığını söyleyen Serhan Selçuk Nariçi’nin babası Mehmet Nariçi, “Bize gönderilen mektuptan oğlumun mesleki bilgisinin iyi düzeyde olduğunu, elçilik ve proje çalışanlarıyla iyi diyalog içerisinde olduğunu öğreniyorum. Oğlumun isminin elçilik binası önünde bir anıta yazılması, unutulmaması bizim için bir onurdur” dedi. Saldırıdan sonra oğlunun unutulmamasının güzel bir duygu olduğunu söyleyen Yiğit Ali Çavuş’un babası Mehmet Çavuş ise “Sri Lanka’daki ABD büyükelçiliğinin bize mektup göndermesi çok güzel bir duygu. Başsağlığı dilemeleri ve duygularını paylaşmaları bizi duygulandırdı. Ben de kendilerine cevaben bir mektup yazacağım” diye konuştu. m İdris EMEN
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