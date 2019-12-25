Sri Lanka katili Türkiye’de yargılanacak

Geminin yağcısı Ergin A. mürettebat tarafından etkisiz hale getirilmişti.

‘DİLEKÇEYİ VERDİK’

Ceza Muhakeme Kanunu’nun 15’inci maddesine göre, Türk bayrağı taşıma yetkisine sahip bir gemide Türkiye dışında bir suç işlenmişse, suçla ilgili dava geminin ilk uğradığı Türk limanın bulunduğu veya bağlı olduğu liman bölgesindeki mahkemede görülüyor.

Kaptan Bora Ekşi

Geminin İstanbul Limanı’na bağlı olduğunu söyleyen Ekşi ailesinin avukatı Ahmet Çağlar Coşkunsu, “Cinayet gemi üzerinde açık denizde işlendiği için Ergin A. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yargılanacak. Ekşi’nin uykulu halinden faydalanarak öldürülmesi, Ergin A.’nın kamaraya bıçakla girmesi cinayetin tasarlayarak işlediğini gösteriyor. Cumhuriyet savcılığına dilekçemizi sunduk” dedi.