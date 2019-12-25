Sri Lanka katili Türkiye’de yargılanacak
Hİnt Okyanusu’nda 20 Aralık’ta, Türkiye bandıralı İnce Karadeniz adlı kuru yük gemisinde, geminin yağcısı Ergin A. sabah saatlerinde kamarasına girerek gemi kaptanı Bora Ekşi’yi bıçakla öldürdükten sonra 4 kişiyi de yaralamıştı. Gemi sahibi firma tarafından, son durumla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Gemi için Sri Lanka’ya yeni bir kaptan gönderildiği belirtilen açıklamada mürettebat için yurda dönüş işlemi başlatıldığı bildirildi.
‘DİLEKÇEYİ VERDİK’
Ceza Muhakeme Kanunu’nun 15’inci maddesine göre, Türk bayrağı taşıma yetkisine sahip bir gemide Türkiye dışında bir suç işlenmişse, suçla ilgili dava geminin ilk uğradığı Türk limanın bulunduğu veya bağlı olduğu liman bölgesindeki mahkemede görülüyor.
Kaptan Bora Ekşi
Geminin İstanbul Limanı’na bağlı olduğunu söyleyen Ekşi ailesinin avukatı Ahmet Çağlar Coşkunsu, “Cinayet gemi üzerinde açık denizde işlendiği için Ergin A. İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde yargılanacak. Ekşi’nin uykulu halinden faydalanarak öldürülmesi, Ergin A.’nın kamaraya bıçakla girmesi cinayetin tasarlayarak işlediğini gösteriyor. Cumhuriyet savcılığına dilekçemizi sunduk” dedi.
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