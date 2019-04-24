Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti nerede? Coğrafi konumu ve özellikleri
Sri Lanka terör saldırılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Resmî adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti’nin konumu ve coğrafi özellikleri yeniden merak konusu oldu. Peki, Sri Lanka haritada nerede yer alıyor, başkenti neresi?
Sri Lanka, Hindistan'ın 31 kilometre güneyinde, Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesidir. Tropikal iklimi ve çay üretimiyle öne çıkan Sri Lanka "Hindistan'ın gözyaşı" olarak bilinmektedir. Ülkeye bu adın verilmesinin nedeni ise haritadaki şekli ve coğrafi yapısıdır.
SRİ LANKA’NIN İKLİMİ
Muson yağmurlarının etkili olduğu Sri Lanka, aralık ve mart ayları arasında tropikal iklim özelliklerini gösterir. Doğal kaynakları arasında kireç taşı, grafit, mineral kumlar, cevherler, fosfatlar, kil ve hidro enerji yer alır. Ülkede gerçekleşen doğal afetlerden başta gelenleri kasırga ve hortumlardır.
Ormansızlaştırma, erozyon, kaçak avcılık ve kentleşmenin etkisiyle tehlike altında olan yabani hayvanlar, madencilik ve artan çevre kirliliğiyle sahillerin bozulması, sanayi atıkları ve pis su akıntılarıyla kirlenen tatlısu kaynakları, artıkların yok edilmesi ve Kolombo'da hava kirliliği ülkenin çevre sorunlarını oluşturan unsurlar arasında yer alır.
SRİ LANKA’NIN DİNİ
Başkenti Kolombo olan ve yaklaşık 22 milyon insanın yaşadığı ülkede, farklı dinler ve kültürler bir arada yaşıyor. Halkın yüzde 74'ü Seylanca, yüzde 18'i Tamilce ve yüzde 8'i diğer dilleri konuşuyor. Sri Lanka'nın nüfusuna göre, yüzde 70,2 Budist, yüzde 12,6 Hindu, yüzde 9,7 Müslüman ve yüzde 7,2 Hristiyan dini inancı sahiptir.
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