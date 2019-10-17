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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Mucahit CEYLAN- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 17.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Srebrenitsalı annelerle ağlatan buluşma

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Srebrenitsalı annelerle ağlatan buluşma

DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemini 44'üncü günde de sürdürdü. Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye gelen ve aralarında milletvekillerinin de bulunduğu, 17 sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve 94 Srebrenitsa annesi, Diyarbakır'da oturma eylemini sürdüren annelerle buluştu. Buluşmada duygusal anlar yaşandı, birçok anne gözyaşına hâkim olamadı.

İzmir Boşnaklar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Yavuz, dün annelerin Bosna’da acılar içerisinde ağladığını, bugün de Diyarbakır’daki annelerin acı içinde ağladığını belirterek, çocukları zorla dağa kaçırılan annelerin çocuklarını istediğini söyledi. Yavuz şöyle konuştu: “Bosna ve Türkiye Anneleri Elele Projesi kapsamında Diyarbakır’a geldik. Bu anneler, Diyarbakır annelerinin halinden anlayan annelerdir. Çünkü acıları çok taze. Bu annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler. Anneler Türkiye’nin terörle mücadelesine destek vermek için de buradalar. Barış Pınarı harekâtına destek vermek için de geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin de çocuklarının evlerinde, okullarında ve parklarda olmalarını istiyoruz. Annelerin çocuklarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz.”

Srebrenitsalı annelerle ağlatan buluşma

Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli ise “Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldiniz. O yüzden biz de bugün buradayız” diyerek, annelerin mücadelesine destek verdiklerini söyledi. Oruli sözlerine şöyle devam etti: “Annelerin dertlerinin en kısa zamanda çözülmesini umuyorum. Ben de bir anneyim ve savaşta yakınlarımı kaybettim. O yüzden aynı acıları paylaşıyorum. Cennet kadınların ayaklarının altındadır. Değerli anneler her zaman yanınızda olacağız. Umarım çocuklarınız geri döner. Dünya, herkes bizi duysun istiyorum.”

DÜN BİZ AĞLIYORDUK

Srebrenitsalı annelerle ağlatan buluşma

Annelerden Zehta Turic da Bosna-Hersek’ten geldiğini ve terörü durdurmak istediklerini ifade ederek, “Çünkü dün biz ağlıyorduk. Siz bizim yanımızdaydınız. Bugün de biz sizin için geldik. Her zaman sizin yanınızdayız” dedi. Pasa Teletovic de çocukların çok iyi bir gelecek hak ettiğini düşündüğünü ve hiçbir annenin bu acıyı hissetmesini istemediğini ifade etti.

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