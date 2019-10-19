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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
19.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Srebrenitsa anneleri Meclis’te

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Srebrenitsa anneleri Meclis’te

ÇOCUKLARI soykırımda katledilen Srebrenitsa anneleri, Diyarbakır annelerinin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı harekatına desteklerini bildirmek için dün TBMM’yi ziyaret etti.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Bosna Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995’teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneği’nin de aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınları kabulünde şöyle konuştu: “1994-1995 yıllarında eşleriniz, evlatlarınız, yakınlarınız BM’nin güvenli bölge olarak ilan ettiği Srebrenitsa’da uluslararası kamuoyunun gözleri önünde Sırplar tarafından katledildi ve soykırıma uğratıldı. Srebrenitsa Anneleri Derneği olarak Hollanda lehine 2007’de açtığınız dava sonucunda Hollandalılar kısmen sorumlu bulunmuştu. Bu karar, sizleri olduğu kadar bizi de tatmin etmemiştir. Bu utancı sadece Sırplara yüklemek kolaycılık olacaktır. O günkü BM Genel Sekreteri, Fransız ve Hollandalı askerler de en az Sırplar kadar suçludur. Batılı kamuoyu bugün de PYD/YPG’nin terör faaliyetlerine karşı benzer bir kayıtsızlık içinde. Diyarbakır’daki annelerimiz de PKK terör örgütünün sebep olduğu acılara karşı onurlu bir eylem yürütmektedir. Sizler, çocukların annelerinden koparılmadığı, barış içinde yaşanan bir dünya hayalini paylaşıyorsunuz.”

 

OTOBÜSLÜ ENGELE ÇEKİCİLİ ÇÖZÜM

TERÖR örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 ailenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 46’ncı güne girdi. Dün sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelen aileler, oturdukları yere parti otobüsünün park edildiğini gördü. Eylemi engellemeye yönelik park edilen otobüsün kaldırılması için polis ekipleri partililerle görüştü. Görüşmeden sonuç alınamayınca polis ekipleri çekici aracılığıyla otobüsü bulunduğu yerden kaldırdı. Otobüsün çekilmesinin ardından aileler oturma eylemindeki yerlerini aldı. Ailelerin yağan yağmurdan etkilenmemesi için de hayırsever vatandaşlar tarafından çadır kuruldu. -DHA

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