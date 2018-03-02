SRC belgesi nasıl alınır? E Devlet SRC belgesi alma | SRC belgesi başvuru

Ehliyet sahibi kişilerin ticari maksatla araç kullandığı durumlarda alması zorunlu olan SRC belgesini almak artık çok kolay. Ancak SRC belgesine sahip olmak isteyen sürücülerin yapması gereken bazı işlemler var. Peki, E Devlet’ten SRC belgesi başvurusu nasıl yapılır? SRC belgesi almak için gereken şartlar neler? İşte SRC belgesi almak isteyen araç sürücülerinin merak ettiği tüm sorular ve yanıtları.

SRC belgesi; ehliyet sahibi bir kişinin ticari aracını yük ve yolcu taşımacılığında da kullanması için alması gereken belgedir. Kara yolunda ticari araçları kullanacak olan kişilerin SRC belgesi almaları şarttır. SRC belgesinin farklı türleri ve çeşitleri bulunmaktadır. Bu yüzden ilk önce size uygun olan SRC belgesini seçmelisiniz.

SRC belgesi türleri nelerdir?

SRC belgesinin 5 adet (SRC 1, SRC 2, SRC 3, SRC 4, SRC 5) sınıfı bulunuyor.

SRC 1 Belgesi: Yolcu taşımak için imal edilen araçları kullanan, ülke sınırları dışına çıkacak sürücüler bu belgeyi almalılar.

SRC1’e sahip olan sürücüler aynı zamanda SRC 2 belgesine de sahip olmuş olurlar.

SRC 2 Belgesi: Yurt içinde yolcu taşımacılığı yapacak olan sürücülerin SRC 3 belgesini alması gerekiyor.

SRC 3 Belgesi: Ülke sınırlarının dışına yük taşımak isteyen sürücülerin bu belgeyi alması gerekiyor. Bu belgeye sahip olan kişiler aynı zamanda SRC 4 belgesine de sahip olmuş olurlar.

SRC 4 Belgesi: Ülke sınırları içerisinde yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücülerin SRC 4 belgesini alması gerekiyor.

SRC 5 Belgesi: Karayolunda tehlikeli bir madde taşıyacak olan sürücülerin bu belgeye sahip olması gerekiyor.

SRC belgesinde yaş sınırı nedir?

SRC belgesi almak isteyen yolcu taşıyacak sürücüler için alt sınır 26 iken üst sınır 66’dır. Yük taşıyacak sürücüler için ise üst sınır yine aynı ama alt sınır 18.

Sınavsız SRC belgesi nasıl alınır?

SRC belgesi almak için 2 farklı yol bulunuyor. Bu yollar sınavsız ve sınavlı olmak üzere 2’ye ayrılıyor. Sınavsız ve eğitimsiz SRC belgesi almak isteyen sürücülerin 25.02.2003 tarihinden önce ehliyete sahip olmaları gerekiyor. Bu tarihten önce B sınıfı ehliyete sahip olanlar SRC 2 ve SRC 4, C-D sınıfı ehliyete sahip olanlar SRC 2, SRC 3, SRC4 belgelerini alabilir.

SRC belgesi nasıl alınır?

SRC belgesini almak isteyen sürücüler öncelikle yetkili bir eğitim kurumuna veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapmalılar. Daha sonra bu eğitim kurumlarında yurtiçi taşımacılık için 28 saat uluslararası taşımacılık için ise sürücüler 32 saat eğitim almalılar. Bu eğitimi alan sürücüler daha sonra yapılacak olan mesleki yeterlilik sınavlarından 60 ve üzeri puan almalılar. Bu yapılan sınavda yanlışlar sorular doğru soruları götürmemektedir. Bu sınavdan başarılı olan SRC adayları, uygulama sınavına girmeliler. Uygulama sınavında SRC adaylarına 3 adet görsel veya video gösteriliyor. Bu videolardan veya görsellerden gelecek olan 3 adet sorunun 2’sine doğru cevap verirseniz sınavı geçmiş oluyorsunuz.

Daha sonra istenilen evrakları tamamlamanız gerekiyor. Bu evrakları tamamlayan sürücüler ücreti ödedikten sonra e-Devlet üzerinden evraklarının çıktılarını alabilirler.



SRC belgesi için gerekli olan evraklar nelerdir?



Bu belgeyi almanız için bazı evraklar gerekiyor. Evraklar 2 adet 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, Türk vatandaşlar için T.C Kimlik fotokopisi, yabancı vatandaşlar için pasaport fotokopisi, ehliyet fotokopisi ve diploma fotokopisidir. Ayrıca bu belgeyi almak için en az ilkokul mezunu olmanız gerekmektedir.

SRC belgesi ne kadar?

SRC belgesinin fiyatı ise son düzenlemeler ile 50 liradan 20 liraya düşürüldü.