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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
18.12.2018 - 17:29, Son Güncelleme:

Şoke eden olay! Spreyle bayıltıp elektroşokla çaldılar

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İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde bir ahıra çalıntı kamyonetle gelen, baba ve oğlunu spreyle bayıltan,  köpekleri de zehirleyen hırsızlar, elektroşok vererek sersemlettikleri 12 büyükbaş hayvanı çaldı.

Jandarma ekiplerinin Edirne'nin Keşan ilçesinde bulduğu hayvanlar baba İhsan Dinler ve oğlu Furkan'a teslim edildi. İhsan Dinler, “Jandarmamıza Allah güç versin. Umarım hırsızlar da bulunur" dedi.

Olay geçtiğimiz Pazar günü Arnavutköy İmrahor Mahallesinde sabaha karşı 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçimini hayvancılıkla sağlayan Dinler ailesinin evinin ahırına gelen hırsızlar önce evin çevresindeki 4 bekçi köpeğini zehirli etle öldürdü, ardından da uyuyan İhsan Dinler (65) ve oğlu Furkan Dinler’i (18) spreyle bayılttı. Kalabalık şekilde geldikleri düşünülen hırsızlar daha sonra ahırda bulunan 15 büyükbaş hayvandan 12’sini elektroşokla  sersemleterek ormanlık alana getirdikleri çalıntı kamyonete taşıdı. Hayvanların tamamının aynı günün sabahında Edirne’nin Keşan ilçesinde 27 bin liraya satıldığını tespit eden jandarma ekipleri, el koydukları hayvanları İhsan Dinler’e teslim etti. Olayla ilgili hırsızlar her yerde aranıyor.

“KÖPEKLERİMİ ÖLDÜRMÜŞLER”

Hayvanların sahibi İhsan Dinler hayvanlarının çalındığını fark etmediğini söyleyerek, "Bize ilaç mı sıktılar ne yaptılar bilemedik. Gece 04.30 ile 06.00 arasında hayvanlarımızı götürdüler. Sabah kalktığımızda kalan hayvanların sağa sola kaçtığını gördük. 'Eyvah hayvanlarımı götürdüler' dedim. Sonra baktım köpeklerimi de öldürmüşler. Ahırı açtığımızda içeride 12 hayvanın çalındığını gördük. Hayvanlarıma elektroşok  vermişler, ipini kesmişler almışlar. Jandarmaya Allah güç kuvvet versin. En sonunda bulundular" dedi.

Şoke eden olay Spreyle bayıltıp elektroşokla çaldılar

KAPININ KİLİDİNİ KIRMIŞLAR

Hayvanları kontrol etmek için ahırın arkasında yattığını söyleyen Furkan Dinler ise "İlaç gibi bir şey sıkmış olabilirler. Sabah sersemlemiş bir şekilde kalktım. Hayvanların çalındığını anladım. Ayak izleri de kamyonetin yüklendiği yere gidiyordu. Kapının kilidini kırıp çıkarmışlar. Hayvanları çıkardıktan sonra yeniden kapıyı kapatmışlar. Hayvanın kuyruklarına hep sopayla vurmuşlar. İzleri de belliydi burada" diye konuştu.

27 BİN LİRAYA SATMIŞLAR

İhsan Dinler hayvanlarının olay olduktan sonra aynı gün içerisinde Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunduğunu söyleyerek, "Hayvanlarımı çalıntı kamyonetle alıp Keşan’da birisine 27 bin liraya satmışlar. Ben hayvanlarımın bir tanesini 8 bin liraya bile vermezdim. Toplam değerleri 130 bin lira civarındaydı. Sağ olsun jandarma ekipleri hayvanlarımı hemen buldu. Umarım hırsızlar bir an evvel yakalanır" dedi.  

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