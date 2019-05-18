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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.05.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Sprey kutusu bu hale getirdi

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Sprey kutusu bu hale getirdi

Erzurum’da yaşayan 11 yaşındaki Tayfun Aydın köye dedesini ziyarete gittiği sırada arkadaşlarıyla oyun oynarken ateşe atılan sprey kutusunun patlaması üzerine yüzünün tamamı yandı. 

Erzurum’un Yoncalık Mahallesi'nde yaşayan Hatice Aydın’ın 3 çocuğundan en büyüğü olan 11 yaşındaki Tayfun Aydın’ın dedesiyle Söğütlü köyüne gitti. Çocuklar, burada arkadaşlarıyla oyun oynarken yanan ateşin içerisine boş olduğu düşündükleri sprey kutusunu attı.

Sprey kutusu bu hale getirdi


Bir anda şiddetli bir şekilde patlayan sprey kutusu da o sırada ateşe yakın olan Tayfun Aydın’ın yüzüne yapıştı. Ateşin yüz bölgesini sarması üzerine koşmaya başlayan Aydın’a ilk müdahaleyi köy halkı yaptı. Ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri geldi. Aydın ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Üniversitesi Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesinde tedavisi devam eden Aydın’ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Fakat tüm yüz kısmı yanan Aydın’ın eski haline dönmesi için 1 yıl güneşten ve sakıncalı besinlerden uzak durması gerek.

Olayı anlatan Tayfun Aydın, sprey kutusu patladığında korkudan koşmaya başladığını ifade ederek "Köyde dedemin yanındaydım. Arkadaşlarım oyun oynuyordu yanlarına gittim. Bir anda sprey boya patladı. Korkunca koşmaya başladım. Sonra hastaneye geldik” dedi.

Annesi Hatice Aydın ise "Tayfun kardeşiyle köye dedesinin yanına gitmek istedi. Gittikten sonra dedesi aradı yüzü yandı diye. Sprey patlamış, patlayınca direk yüzüne yapışmış.

Tayfun kendisi sökmüş yüzünden. Hastane ben gördüğümde yüzünde halen parçalar vardı. Dudakları falan hep yandı yüzü halen şiş durumda. Pazartesi taburcu olacağız, sonra evde tedavisi devam edecek.

Güneşe çıkarmayacağız ve krem kullanacağız. Dikkat edersek bir sorun olmayacak. Bu benim her şeyim 6 yıldır babaları yok biz beraber hayata tutunuyoruz. Hiçbir çocuğun eline artık böyle şeyler verilmesin istiyorum” dedi.

Ayrıca babası Taner Aydın’ın ise 6 yıl önce elektrik akımına kapılarak öldüğü öğrenildi. 

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