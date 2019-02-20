Sporcu bakana veda
ESKİ devlet bakanlarından Fikret Ünlü (76), hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri nedeniyle tedavi gören Ünlü için yarın TBMM’de tören düzenlenecek.
Ünlü cuma günü memleketi Karaman Ermenek’in Baluksan köyünde toprağa verilecek. Sporu hayatının önemli bir parçası haline getiren Ünlü, dağcılığın önemli isimlerinden biriydi. Ünlü, “Çıplak dağlar benim sevdam bilirsin/ Başımı alıp bir gün kalkıp gidersem/Sakın ola başka yerde arama” şiirini, 2000 yılında Ağrı Dağı tırmanışı öncesinde eşine yazmıştı. Spordan sorumlu devlet bakanlığı yapan Ünlü, 2002 yılında Süphan Dağı’na, 2016’da ise eski bakanlardan Ersin Taranoğlu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun eski başkanlarından Alaattin Karaca ile birlikte Allahuekber Dağları’nın zirvesine tırmandı. Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan 60 bin Mehmetçiğin anısına 3 günlük buzul tırmanışına katıldığında 73 yaşındaydı.
TWITTER’DAN UYARDI
Ünlü, geçen yıl temmuz ayında Twitter mesajıyla hem hastalığını duyurmuş hem de takipçilerine uyarıda bulunmuştu. Tedaviye başlamadan önce son fotoğrafı olduğunu belirterek eşiyle fotoğrafını paylaşan Ünlü, bir hafta önce kanser olduğunu öğrendiğini açıklayıp, “Bu haberi sizlerle paylaşmamın nedeni; sağlığınızı ihmal etmemeniz ve düzenli kontrol yaptırmanız konusunda sizleri uyarmaktır. Sakın benim gibi ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin” diye yazmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uzun yıllar boyunca sosyal demokrasinin Türkiye’de yerleşmesi için mücadele etmiş, değerli siyasetçi ve eski bakanımız Fikret Ünlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim” mesajını paylaştı.
FIBA Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcısı Turgay Demirel, taziye mesajında, "Sayın Ünlü'nün ülkemizde düzenlediğimiz ve gümüş madalya kazandığımız 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonu ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nun basketbolumuza kazandırılması için verdiği destekler hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Ünlü için başsağlığı mesajını yayınladı.
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