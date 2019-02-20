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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
20.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Sporcu bakana veda

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Sporcu bakana veda

ESKİ devlet bakanlarından Fikret Ünlü (76), hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri nedeniyle tedavi gören Ünlü için yarın TBMM’de tören düzenlenecek.

Ünlü cuma günü memleketi Karaman Ermenek’in Baluksan köyünde toprağa verilecek. Sporu hayatının önemli bir parçası haline getiren Ünlü, dağcılığın önemli isimlerinden biriydi. Ünlü, “Çıplak dağlar benim sevdam bilirsin/ Başımı alıp bir gün kalkıp gidersem/Sakın ola başka yerde arama” şiirini, 2000 yılında Ağrı Dağı tırmanışı öncesinde eşine yazmıştı. Spordan sorumlu devlet bakanlığı yapan Ünlü, 2002 yılında Süphan Dağı’na, 2016’da ise eski bakanlardan Ersin Taranoğlu ve Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun eski başkanlarından Alaattin Karaca ile birlikte Allahuekber Dağları’nın zirvesine tırmandı. Sarıkamış Harekâtı’nda şehit olan 60 bin Mehmetçiğin anısına 3 günlük buzul tırmanışına katıldığında 73 yaşındaydı.

TWITTER’DAN UYARDI

Ünlü, geçen yıl temmuz ayında Twitter mesajıyla hem hastalığını duyurmuş hem de takipçilerine uyarıda bulunmuştu. Tedaviye başlamadan önce son fotoğrafı olduğunu belirterek eşiyle fotoğrafını paylaşan Ünlü, bir hafta önce kanser olduğunu öğrendiğini açıklayıp, “Bu haberi sizlerle paylaşmamın nedeni; sağlığınızı ihmal etmemeniz ve düzenli kontrol yaptırmanız konusunda sizleri uyarmaktır. Sakın benim gibi ‘Bana bir şey olmaz’ demeyin” diye yazmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Uzun yıllar boyunca sosyal demokrasinin Türkiye’de yerleşmesi için mücadele etmiş, değerli siyasetçi ve eski bakanımız Fikret Ünlü’yü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim” mesajını paylaştı.

FIBA Avrupa Başkanı ve Dünya Başkan Yardımcısı Turgay Demirel, taziye mesajında, "Sayın Ünlü'nün ülkemizde düzenlediğimiz ve gümüş madalya kazandığımız 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası organizasyonu ve Abdi İpekçi Spor Salonu'nun basketbolumuza kazandırılması için verdiği destekler hiçbir zaman unutulmayacaktır" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Ünlü için başsağlığı mesajını yayınladı. 

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